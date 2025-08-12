Polícia conclui inquérito sobre preconceito no uso de banheiro de academia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O casal foi indiciado por injúria racial, pois a justiça compreendeu que houve a intenção de discriminação contra a personal trainer

Na tarde desta terça-feira (12), a Polícia Civil divulgou a versão final do inquérito instaurado para verificar se houve ou não preconceito quando um casal impediu uma educadora física, Kelly Moraes, de utilizar um banheiro de academia, em Boa Viagem.

O casal foi indiciado por injúria racial, pois a justiça compreendeu que houve uma discriminação contra a personal trainer, visto que o fato dela ser confundida com uma mulher trans foi motivo de intolerância.

"Todo aquele que for impedido ou injuriado por conta de sua raça, sua cor, procedência nacional também, etnia, e por conta de uma interpretação do STF, onde pessoas trans e homossexuais sejam incluídas nessa norma, a traz a inteligência e tipifica desta forma. Artigo 2A", contou o delegado da polícia Mario Melo, responsável pelo caso.

O delegado aponta que o caso é enquadrado como "erro de tipo acidental" e para o direito penal, a intenção de causar dano a uma pessoa já é enquadrada como crime.

As agressores buscaram a justiça também, acompanhados por um advogado. Todas as informações e argumentações foram revisadas mas foi constatado que a vítima foi injuriada por ser confundida com uma mulher trans.

Todos os materiais de vídeos foram analisados, além das testemunhas que observaram o momento. "O direito penal e a constituição tá aí para reprimir qualquer ato de discriminação", concluiu.

A vítima conta que essa evolução do caso traz uma ponta de esperança que tudo dará certo.

"Devido a tantas coisas que já foram passadas, e de repente você vê algo que está favorecendo a gente que é vítima. Não tem como explicar", disse Kelly Moraes.

A personal conta que gostaria que sua luta pudesse beneficiar pessoas que sofrem com o preconceito de gênero.

"Eu espero que assim como aqui, o juiz entenda como foi a realidade e que isso venha para mudar algo, que venha uma lei mais severa, que isso venha representar algo e que daqui para frente possa ajudar outras pessoas", concluiu.

O caso segue para julgamento junto ao Ministério Público.

Relembre o caso

Uma mulher cisgênero, que atua como personal, foi impedida de utilizar o banheiro feminino em uma academia no bairro de Boa Viagem, após um homem afirmar que ela não poderia ir, alegando que ela era trans.

A mulher foi defendida por uma aluna e o caso ganhou grande comoção, visto que levanta o alerta de que a transfobia afeta não somente as mulheres trans, como também as cis que não performam padrões estéticos normativos.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

