Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife
Iniciativa visa formar uma orquestra musical completa com seis modalidades: canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo e percussão
Estão abertas até quinta-feira (21/08) as inscrições para o Projeto Cantando a Paz, voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos das comunidades do Jordão, Ibura e Pina.
A iniciativa visa formar uma orquestra musical completa com seis modalidades: canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo e percussão.
Aulas com professores licenciados
O projeto é realizado pelo Instituto de Fomento e Apoio a Música e a Cultura, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura do Recife.
As aulas serão ministradas por professores licenciados em música na Sede do Projeto (Jordão), no Compaz Professor Paulo Freire (Ibura) e no Compaz Atriz Leda Alves (Pina).
Integração social
O programa utiliza instrumentação orquestral profissional e oferece lanche durante as atividades para promover integração social entre os participantes.
A iniciativa conta com patrocínio da Caixa Econômica Federal e atende exclusivamente crianças e jovens de famílias com baixa renda. Os candidatos devem residir nas comunidades beneficiadas e estar alfabetizados ou matriculados na rede de ensino.
SERVIÇO
Inscrições: até 21 de agosto de 2025
Site: www.projetocantandoapaz.org