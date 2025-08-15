fechar
Pernambuco | Notícia

Apac mantém alerta de chuvas moderadas a fortes para RMR e Zona da Mata de Pernambuco

Segundo a Apac, o sistema meteorológico conhecido como 'cavado' está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva ao longo desta sexta

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 7:07 | Atualizado em 15/08/2025 às 7:10
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, nesta sexta-feira (15), alerta de chuvas moderadas a fortes para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Norte. Já a Zona da Mata Sul de pernambucana terá chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte. 

De acordo com a Apac, o sistema meteorológico conhecido como Cavado continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva ao longo desta sexta-feira (15). Ainda segundo a agência, os acumulados ficarão acima de 50 mm.

Na tarde dessa quinta (14), a Apac havia emitido um aviso meteorológico, que indicava a possibilidade chuva com intensidade moderada durante essa sexta.

Onde mais choveu nas últimas 24h?

Segundo o monitoramento em tempo real da Apac, a cidade de Goiana, na Mata Norte, choveu 55,3 mm. Logo em seguida, a município de Paulista, na RMR, atingiu 39,98 mm.

  • Goiana | 55,3 mm (Ponta de Pedra - APAC);
  • Paulista | 39,98 mm (Janga 2 [A/B]);
  • Ilha de Itamaracá | 37,57 mm (SERES - APAC);
  • Olinda | 33,24 mm (Jardim Fragoso);
  • Cortês | 31,74 mm (Nova Cortês);
  • São Lourenço da Mata | 29,29 mm (Corpo de Bombeiro);
  • Barreiros | 29,14 mm (Hospital Municipal);
  • Camaragibe | 29,1 mm (Aldeia).

