Cineteatro do Parque completa 110 anos com cinco dias de programação gratuita no Recife; veja atrações
Concerto da Banda Sinfônica, espetáculos teatrais, musicais e circenses estão na programação, além da pré-estreia do premiado filme "O Último Azul"
Um dos mais importantes espaços culturais do Recife e raro exemplar de teatro-jardim no Brasil, o Cineteatro do Parque celebra 110 anos de história no próximo dia 24 de agosto.
Para marcar a data, a Fundação de Cultura do Recife preparou cinco dias de atrações gratuitas, com música, cinema, dança, circo e teatro. Você confere a lista no final da matéria.
Inaugurado em 1915, o espaço ganhou um cinema em 24 de novembro de 1921 e deu início ao cinema sonoro em Recife, no dia 24 de março de 1930.
Abertura com concerto sinfônico
A programação tem início na quarta-feira (20/08), às 20h, com um concerto da Banda Sinfônica do Recife, que contará com as participações especiais do Coral Edgard Moraes, de Almir Rouche e do Maestro Spok.
A regência será do maestro convidado Fabiano André.
Espetáculo "Nações Africanas"
Na quinta-feira (21/08), às 19h, o Grupo Bacnaré apresenta o espetáculo "Nações Africanas", que reúne danças tradicionais de diferentes povos do continente:
- Simbu (Dança dos Falsos Leões) – representando Senegal e a região Leste da África;
- Drums – batida dos povos Burundi, da região Central;
- Indiamu Zulu – tradição das tribos Zulu, da África do Sul;
- Dança O Dilla – originária de Camarões.
Pré-estreia de "O Último Azul"
Na sexta-feira (22/08), às 19h, o Cineteatro recebe uma sessão especial do filme "O Último Azul", novo longa do cineasta recifense Gabriel Mascaro, também diretor de "Boi Neon" e "Divino Amor".
O longa venceu três prêmios na 75ª edição do Festival de Berlim, incluindo o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri, e terá sua primeira exibição no Recife antes da estreia comercial nos cinemas. Os ingressos para a sessão já estão esgotados.
Rebeca Gondim e Mombojó
O sábado (23/08) terá duas atrações:
Às 17h30, a bailarina Rebeca Gondim, criada na periferia do Recife, apresenta o espetáculo de dança “Revinda”, que narra, através do corpo, histórias de resistência, dor e celebração do povo preto periférico.
Às 19h, a banda Mombojó sobe ao palco para revisitar o disco “NadadeNovo”, lançado em 2004 e vencedor do prêmio de Melhor Banda Brasileira naquele ano. O show celebra os 21 anos do álbum e traz sucessos como “A Missa”, “Deixe-se Acreditar” e “Faaca”.
Circo e homenagem a Luiz Gonzaga
No domingo (24/08), dia do aniversário oficial do Cineteatro, a festa começa às 16h com o espetáculo circense "Picadeiro Pernambuco", da Trupe Carcará, que mistura números tradicionais do circo e expressões contemporâneas, acompanhados por uma banda ao vivo.
A partir das 17h30, o público assiste à montagem "Luiz Lua Gonzaga", do grupo Magiluth, um espetáculo cênico-musical que celebra a obra do Rei do Baião e recria o ambiente sertanejo em torno da espera pela chuva.
Programação completa dos 110 anos do Cineteatro do Parque
20/08 (quarta-feira)
20h – Concerto da Banda Sinfônica do Recife, com Coral Edgard Moraes, Almir Rouche e Maestro Spok
21/08 (quinta-feira)
19h – Espetáculo de dança Nações Africanas, do Bacnaré
22/08 (sexta-feira)
19h – Pré-estreia do filme O Último Azul, de Gabriel Mascaro
23/08 (sábado)
17h30 – Espetáculo de dança Revinda, de Rebeca Gondim (jardim do teatro)
19h – Show NadadeNovo, da banda Mombojó
24/08 (domingo)
16h – Espetáculo circense Picadeiro Pernambuco, da Trupe Carcará
17h30 – Espetáculo teatral Luiz Lua Gonzaga, do Grupo Magiluth (jardim do teatro)
