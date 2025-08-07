"O Último Azul" terá estreia antecipada no Teatro do Parque, em Recife
Filme pernambucano premiado em Berlim será exibido no dia 22 de agosto, em sessão especial, antes da estreia oficial nos cinemas do Brasil
O longa-metragem "O Último Azul", do cineasta pernambucano Gabriel Mascaro, será exibido em primeira mão no dia 22 de agosto, antes mesmo da estreia oficial nos cinemas de todo o país. A sessão especial acontecerá no Teatro do Parque, em Recife, e foi anunciada pelo prefeito João Campos por meio de uma publicação nas redes sociais.
A sessão integra a programação comemorativa dos 110 anos do Teatro do Parque, um dos espaços culturais mais simbólicos da capital pernambucana. O evento também reforça o papel do teatro como espaço de valorização da produção artística brasileira e de aproximação entre o público e obras de destaque no cenário internacional.
Premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim, O Último Azul será exibido durante uma semana de atividades artísticas gratuitas, promovida pela gestão municipal em homenagem ao aniversário do teatro.
Dirigido por Gabriel Mascaro, conhecido por obras como "Boi Neon" e "Divino Amor", o filme tem no elenco Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás.
A estreia oficial nas salas de cinema de todo o Brasil está marcada para o dia 28 de agosto, com distribuição da Vitrine Filmes.
Sinopse
A trama é situada na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional em que vão "desfrutar" seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza (Denise), uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo.
O que começa como uma travessia simples se torna uma jornada de transformação, marcada por encontros inesperados e reflexões profundas sobre envelhecimento, liberdade e dignidade.
