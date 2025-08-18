Horóscopo, 18/08: Comece a semana com garra!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda-feira promete ser próspera para seus interesses, especialmente se as iniciativas forem tomadas logo cedo. Veja a previsão para seu signo

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Inicie a semana pegando as oportunidades com toda a energia positiva dos astros! Manhã perfeita para avançar em trabalho, finanças e amor. À tarde, exercite a paciência e evite conflitos com familiares e pessoas mais velhas. Vamos juntos, seja o equilíbrio que o universo precisa.

Cor: LARANJA Palpite: 46, 37, 39

Touro

Segunda-feira promete ser próspera para seus interesses, especialmente se as iniciativas forem tomadas logo cedo. No entanto, cuidado com as oscilações da tarde, pois podem levar a deserções e confusões. Reforce o diálogo e a confiança para evitar tensões, inclusive no amor.

Cor: LILÁS Palpite: 14, 59, 04

Gêmeos

Inicie a semana com criatividade, inteligência e disposição. Conquistas importantes o aguardam! A vida amorosa estará agitada, estímulos pela manhã, possíveis tretas depois. Mantenha o equilíbrio!

Cor: CINZA Palpite: 24, 51, 06

Câncer

Inicie sua segunda-feira organizando e aproveitando o brilho do Sol em sua Casa da Fortuna para melhorar seus ganhos. À tarde, a Lua entra em Câncer, realçando suas

melhores qualidades. No amor, evite conflitos usando sua habilidade e tato.

Cor: PRETO Palpite: 32, 51, 40

Leão

Comece a semana com garra! Seu talento e inteligência serão destacados, impulsionando seus interesses. Aproveite as energias positivas para agilizar. No amor, cuidado, tá? Mantenha as expectativas leves!

Cor: MAGENTA Palpite: 30, 45, 18

Virgem

Comece o dia com energia positiva. Seu trabalho fluirá sem obstáculos e você poderá provar seu valor profissional. No entanto, prepare-se para uma tarde agitada com amigos, que poderá testar seus nervos. Mantenha a calma para cuidar também de suas relações amorosas.

Cor: BRANCO Palpite: 16, 61, 11

Libra

A segunda-feira demanda esforços no âmbito profissional, mas confie na sua capacidade, sem comparações. O dinheiro virá da dedicação, não da sorte. No amor, haverá

competição e desafios. Seja confiante e flexível para manter a harmonia. A vitória está na persistência!

Cor: CEREJA Palpite: 16, 25, 34

Escorpião

A manhã favorece boas iniciativas financeiras. Já à tarde, prepare-se para imprevistos e oscilações de saúde. Mantenha a calma para não afetar seus relacionamentos,

especialmente o amoroso. É um dia de cuidado e controle emocional.

Cor: GOIABA Palpite: 21, 30, 10

Sagitário

Segunda-feira promete ser brilhante, Sagitário! Use seu carisma para ampliar contatos e atrair o crush. Trabalhe duro, mas seja rápido ,o clima muda à tarde. Cuidado com os gastos e controle expectativas amorosas.

Cor: ROSA Palpite: 52, 02, 38

Capricórnio

Comece a semana com alta produtividade e vitalidade! O dia será excelente para lidar com assuntos de rotina e investimentos. Porém, cuidado com a convivência familiar e amorosa no final da tarde, tretas podem surgir.

Cor: BEGE Palpite: 60, 23, 14

Aquário

Segunda-feira com vibrações positivas e sua criatividade estará em alta! Surpresas agradáveis podem surgir na paquera. Mas fique alerta após o meio-dia: trabalho demandará dedicação e evitar distrações será crucial. No amor, traga mais diálogo e tolerância.

Cor: PRATA Palpite: 18, 27, 29

Peixes

Inicie a semana investindo em seus talentos; recompensas financeiras estão a caminho! Mantenha o controle nas compras, evite gastos desnecessários. Cuidado com distrações no trabalho e controle seu ciúme na vida amorosa. Lembre-se, você tem encantos de sobra!

Cor: AMARELO Palpite: 14, 44, 41