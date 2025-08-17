3 signos que receberão mensagens poderosas do anjo da guarda nesta semana
O anjo da guarda se fará presente, guiando decisões e iluminando caminhos com clareza e proteção divina. Veja lista completa dos nativos
Nesta semana, uma onda de energia espiritual vai envolver alguns signos do zodíaco, trazendo sinais, intuições e revelações capazes de mudar rumos e abrir novas possibilidades.
Peixes
O coração pisciano estará ainda mais sensível e conectado ao invisível. A intuição se torna bússola, e mensagens sutis do anjo da guarda indicarão a melhor escolha diante de dilemas que pareciam confusos.
Libra
Para os librianos, chega o momento de reencontrar equilíbrio. O anjo da guarda sopra sabedoria para reorganizar prioridades, trazendo harmonia às relações e paz para o coração.
Escorpião
Escorpianos viverão uma fase de revelações internas. Transformações profundas virão acompanhadas da proteção espiritual, ajudando a deixar o passado para trás e abrir espaço para renascimentos poderosos.
