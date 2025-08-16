fechar
Signo | Notícia

Dia 21 chega com a notícia que esses 2 signos esperavam há meses

O dia promete finalmente trazer a confirmação que esses signos aguardam, encerrando um período de ansiedade e incertezas de muitos.

Por Bianca Tavares Publicado em 16/08/2025 às 7:26
Imagem de um homem apontando para o relógio
Imagem de um homem apontando para o relógio - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O dia 21 de agosto vai marcar um momento especial para dois signos que vinham contando os dias para receber uma resposta importante.

A conclusão de um processo, o retorno de uma pessoa ou a aprovação de um projeto que parecia distante. Todas essas são opções possíveis, que podem, inclusive, acontecer ao mesmo tempo no caso alguns sortudos em dobro!

O alívio será imediato e a sensação será de missão cumprida, abrindo espaço para novos planos e conquistas.

Leia Também

Touro

Uma confirmação ligada a dinheiro ou estabilidade profissional vai trazer a tranquilidade que você tanto queria, Touro. A partir daqui, tudo flui com mais segurança.

Peixes

Para Peixes, uma notícia emocionalmente marcante chega para selar um ciclo. Pode ser um convite, um retorno ou até o início de algo que renova suas esperanças.

Veja também: REVELADOS os SIGNOS mais SORTUDOS de 2025

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

A maré vira de um jeito intenso para quem nasceu sob esses 3 signos
Signos

A maré vira de um jeito intenso para quem nasceu sob esses 3 signos
Com mudanças do universo, 2 signos vão se livrar de um peso antigo
Signos

Com mudanças do universo, 2 signos vão se livrar de um peso antigo

Compartilhe

Tags