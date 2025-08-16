Dia 21 chega com a notícia que esses 2 signos esperavam há meses
O dia promete finalmente trazer a confirmação que esses signos aguardam, encerrando um período de ansiedade e incertezas de muitos.
Clique aqui e escute a matéria
O dia 21 de agosto vai marcar um momento especial para dois signos que vinham contando os dias para receber uma resposta importante.
A conclusão de um processo, o retorno de uma pessoa ou a aprovação de um projeto que parecia distante. Todas essas são opções possíveis, que podem, inclusive, acontecer ao mesmo tempo no caso alguns sortudos em dobro!
O alívio será imediato e a sensação será de missão cumprida, abrindo espaço para novos planos e conquistas.
Touro
Uma confirmação ligada a dinheiro ou estabilidade profissional vai trazer a tranquilidade que você tanto queria, Touro. A partir daqui, tudo flui com mais segurança.
Peixes
Para Peixes, uma notícia emocionalmente marcante chega para selar um ciclo. Pode ser um convite, um retorno ou até o início de algo que renova suas esperanças.