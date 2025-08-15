Com mudanças do universo, 2 signos vão se livrar de um peso antigo
Um ciclo de libertação começa agora, afastando influências que travavam a vida e abrindo espaço para novas experiências e vitórias
Algumas fases parecem se arrastar por tempo demais, mas quando a energia muda, tudo se transforma de forma quase mágica.
É o que vai acontecer com dois signos nos próximos dias. Velhas situações que sugavam energia começam a se dissolver, abrindo espaço para novos capítulos mais leves e promissores.
Gêmeos
O peso de decisões passadas finalmente deixa de influenciar seus dias, Gêmeos.
Questões emocionais que pareciam sem solução vão se encaminhar naturalmente, permitindo que você recupere ânimo e motivação. Um reencontro importante pode ajudar a clarear seus próximos passos.
- Número da sorte: 11.
Escorpião
Escorpião, você sentirá que as amarras que te prendiam estão se soltando. Pode ser no trabalho, nos relacionamentos ou até em padrões internos.
Essa libertação trará mais confiança para assumir escolhas que antes pareciam arriscadas. Uma mudança de ambiente será positiva.
- Número da sorte: 29.