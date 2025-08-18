Guilherme Briggs e Abner Dângelo são confirmados em evento geek no Sertão de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Caatingeek é um festival gratuito e acontece em Serra Talhada. Além de Briggs e Dângelo, Gilberto Baroli e Letícia Quinto também estarão presentes

O Caatingeek, considerado um dos maiores festivais geeks do interior nordestino, terá uma edição especial este ano com uma programação diversificada. O evento é gratuito e acontecerá em 22 e 23 de novembro, na FAFOPST e no Ginásio Poliesportivo Egídio Torres, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Foram confirmados no festival o dublador Guilherme Briggs, que já deu voz a personagens famosos, como Superman, Mickey Mouse, Buzz Lightyear, Rei Julien de 'Madagascar', Gollum de ‘O Hobbit’, Cosmo de ‘Os Padrinhos Mágicos’ e muito mais.

A presença do ilustrador Abner Dângelo também foi confirmada. Ele ficou famoso pelas suas artes com desafios na internet, tendo até destaque na TV Globo, no programa Encontro. Ele baterá papo com o público, além de oferecer um workshop sobre desenhos e ilustrações.

O evento Caatingeek confirmou anteriormente a presença dos dubladores Gilberto Baroli e Letícia Quinto, vozes lendárias de Os Cavaleiros do Zodíaco. Eles darão uma palestra especial para comemorar os 40 anos da franquia.

Gilberto Baroli, conhecido por dublar o cavaleiro de Gêmeos, Saga, e Letícia Quinto, que deu vida à deusa Atena (Saori Kido), participarão de um bate-papo no primeiro dia do evento.

“Com certeza será uma edição épica. Estamos trazendo grandes artistas, que vão mexer com o imaginário do público, independentemente da idade. Estamos recebendo mensagens de outras cidades e estados; e caravanas já estão sendo formadas”, explica o idealizador do festival, Messias Amorim.

No dia 22 de novembro, a programação do evento contará com a presença de Gilberto Baroli, Letícia Quinto e Abner Dângelo. Já no dia 23, a atração principal será Guilherme Briggs.

Além da presença dos artistas, o Cantigeek 2025 também terá Concurso Cosplay; Arena Gamer; Desfile Cosplay Pet; Concurso K-pop; karaokê; just dance; espaços temáticos para fotos; lojas geeks; Artists’ Alley (corredor dos artistas), e outras atividades

Mais atrações ainda devem ser anunciadas em breve.

Credencial

O Caatingeek é um evento gratuito, mas também oferece a Credencial Caatingeek para o público que deseja ter acesso a benefícios exclusivos, como foto com os artistas, participação em sorteios e prioridade nas atividades.

Este ano, há duas opções de credenciais colecionáveis: "Poder dos Signos", inspirada em Os Cavaleiros do Zodíaco, e "Poder do Anel", com o tema de O Senhor dos Anéis. O primeiro lote custa R$ 40 e pode ser adquirido pelo site Sympla.

Homenagem ao Sertão do Pajeú

Para celebrar a nova edição, o festival destaca a região do Sertão do Pajeú. O pôster oficial, criado por Abner Dângelo, mostra o mapa dos 17 municípios da região, com uma estética inspirada em Terra Média (O Senhor dos Anéis), onde cada cidade é representada por um personagem da cultura pop.

O evento também lançou sua primeira literatura de cordel, que conecta o Pajeú à cultura geek em forma de poesia. Ambos os itens podem ser comprados separadamente: o pôster custa R$ 25 e o cordel, R$ 5.

Existe ainda a opção de combo com a credencial, onde o pôster sai por R$ 20 e o cordel é um brinde.

