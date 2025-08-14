Superman já tem data para estrear no streaming; saiba quando

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo filme do herói ficará disponível em plataforma de streaming em breve. Filme é sucesso de bilheteria e foi bastante elogiado pelo público

O novo filme do Superman já tem data para estrear no streaming. O longa da DC ficará disponível para compra e locação nesta sexta-feira (15).

A data estipulada para entrada no streaming no Brasil é 26 de agosto.



Nos Estados Unidos, o intervalo entre o lançamento nos cinemas e o streaming é de apenas 35 dias. A justificativa para esse período mais curto é que a arrecadação nas bilheterias tende a cair.

#Superman is coming to your homes this Friday, 8/15. Available now for pre-order. Or catch it while it's still in theaters! pic.twitter.com/xziRucg3xG — James Gunn (@JamesGunn) August 12, 2025

Apesar da curta janela, o filme não será retirado dos cinemas completamente, embora sua frequência de exibição seja reduzida. A expectativa é que ele encerre com uma bilheteria estimada de US$ 600 milhões.

Segundo a revista Forbes, essa estratégia tem gerado um desconforto crescente entre os distribuidores de cinema, que veem suas bilheterias encolhendo em favor dos lucros das grandes empresas de streaming no digital.

Qual é a história de Superman?

Superman retrata a jornada de um herói movido pela crença e esperança na bondade da humanidade.

No filme, acompanhamos o esforço do super-herói para conciliar suas duas identidades: sua herança alienígena como kryptoniano e sua vida humana, crescido como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville, Kansas.

Dirigido por James Gunn, o novo longa-metragem irá reunir personagens clássicos da história do Superman, incluindo heróis e vilões como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde (Nathan Fillion) e Mulher-Gavião (Isabela Merced), entre outros.

O chamado de Superman será posto à prova por uma série de novas aventuras épicas, desafiando seus valores de justiça e verdade em uma sociedade que os considera ultrapassados.

