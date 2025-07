Superman voa alto e segue como o filme número 1 no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa que marca o início do novo universo da DC nos cinemas já foi assistido por mais de 2.2 milhões de pessoas no Brasil e arrecadou R$ 47.1 milhões

Sob o comando de James Gunn, Superman chegou com força total aos cinemas, conquistando público e crítica, e consagrando-se como o filme número 1 do momento: mais de 2.2 milhões de pessoas já assistiram ao longa, que já acumula uma bilheteria de R$ 47.1 milhões, considerando as sessões antecipadas que aconteceram nos dias 8 e 9 de julho.

O filme, que marca o início de um novo universo da DC nos cinemas, é uma ótima opção para as férias de julho, oferecendo diversão para toda a família com uma história que mistura ação, emoção e bom humor.

Além de acompanhar a nova aventura de um dos heróis mais icônicos do mundo, o público também poderá se encantar com Krypto, o Supercão, fiel mascote do Superman nas telonas e de James Gunn na vida real.

“Krypto foi inspirado no meu cachorro, Ozu. Nós o trouxemos de um resgate com vários cães, e ele destruiu minha casa inteira, rasgou todos os móveis, todos os sapatos que encontrou, comeu meu notebook. Sério. Destruiu meu notebook”, conta Gunn.

“Por algum motivo, pensei: ‘E se esse cachorro terrível, horrível, maníaco tivesse superpoderes? Estaríamos em sérios apuros’. Pensei que talvez Krypto fosse terrível, e foi assim que o filme começou, com esse elemento inesperado, esse cachorro terrível”, completa.

Dirigido por Gunn, que também produz o longa ao lado de Peter Safran, Superman é estrelado por David Corenswet (Superman/Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane), e Nicholas Hoult (Lex Luthor).

Superman está em cartaz nos cinemas de todo o país, também em IMAX e com versões acessíveis. Para mais informações, consulte a programação do cinema de sua cidade.

Sobre o filme

Superman é o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, com sua estreia marcada para 10 julho nos cinemas de todo o mundo.

Distribuído pela Warner Bros. Pictures, James Gunn, em seu estilo característico, assume a nova história do super-herói original, no recém-imaginado universo DC, com uma combinação singular de ação épica, humor e coração, um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente na bondade da humanidade.

Os CEOs da DC Studios, Peter Safran e Gunn, produziram o longa-metragem, com direção e roteiro de Gunn, baseado nos personagens da DC. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster.

Os produtores executivos de Superman são Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther.

A equipe de produção criativa de James Gunn nos bastidores inclui seus colaboradores frequentes como o diretor de fotografia Henry Braham, a designer de produção Beth Mickle, a figurinista Judianna Makovsky, e o compositor John Murphy, ao lado dos editores William Hoy (“Batman”), Jason Ballantine (filmes “IT”, “The Flash”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Besouro Azul”).