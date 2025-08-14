5 filmes incríveis com a atriz Sofia Carson!
Gosta do trabalho de Sofia Carson e deseja acompanhar mais? Separamos alguns filmes de qualidade com a atriz para você maratonar em casa!
Clique aqui e escute a matéria
A atriz e cantora Sofia Carson se tornou um dos nomes mais promissores de sua geração, conquistando o público com seu talento e carisma em diversas produções.
Desde os musicais da Disney até os dramas românticos da Netflix, Sofia Carson mostra uma versatilidade impressionante, conseguindo passar por diferentes gêneros com facilidade.
Nesta matéria, vamos apresentar alguns filmes incríveis com Sofia Carson para você maratonar. Veja agora!
Filmes com Sofia Carson
1. Meu Ano em Oxford
Sinopse:
Em Oxford, uma universitária descobre que a vida e o amor não acontecem de acordo com os planos.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Continência ao Amor
Sinopse:
Uma cantora se casa por conveniência com um militar que está prestes a ir para a guerra, mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade.
Onde assistir: Netflix.
3. Descendentes
Sinopse:
No reino de Auradon, Ben, o bondoso filho adolescente do Rei Fera e da Rainha Bela, assume o trono. Ele permite que descendentes dos vilões entrem em Auradon, pela primeira vez, para frequentarem a escola, ao lado dos filhos adolescentes da Fada Madrinha, Cinderela, Bela Adormecida e Mulan.
À medida que os filhos do mal conhecem os filhos do bem, suas histórias começam a incorporar temas encorajadores relacionados à autoconfiança, beleza interior, responsabilidade e justiça.
Onde assistir: Disney+.
- Veja também: 5 filmes leves para assistir antes de dormir
4. A Lista da Minha Vida
Sinopse:
De luto pela perda de sua mãe, uma jovem redescobre uma lista de desejos e parte em uma jornada para realizar seus sonhos de adolescência. No processo, ela desvenda segredos familiares, encontra o amor e redescobre suas raízes.
Onde assistir: Netflix.
5. Bagagem de Risco
Sinopse:
Em um aeroporto lotado na véspera de Natal, um oficial de segurança recebe um ultimato assustador: ou ele deixa passar um item perigoso ou a mulher que ele ama morrerá.
Onde assistir: Netflix.