5 filmes incríveis com a atriz Sofia Carson!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gosta do trabalho de Sofia Carson e deseja acompanhar mais? Separamos alguns filmes de qualidade com a atriz para você maratonar em casa!

Clique aqui e escute a matéria

A atriz e cantora Sofia Carson se tornou um dos nomes mais promissores de sua geração, conquistando o público com seu talento e carisma em diversas produções.

Desde os musicais da Disney até os dramas românticos da Netflix, Sofia Carson mostra uma versatilidade impressionante, conseguindo passar por diferentes gêneros com facilidade.

Nesta matéria, vamos apresentar alguns filmes incríveis com Sofia Carson para você maratonar. Veja agora!

Filmes com Sofia Carson

Imagem do filme "Meu Ano em Oxford" - Reprodução/ Netflix

1. Meu Ano em Oxford

Sinopse:

Em Oxford, uma universitária descobre que a vida e o amor não acontecem de acordo com os planos.

Onde assistir: Netflix.

2. Continência ao Amor

Sinopse:

Uma cantora se casa por conveniência com um militar que está prestes a ir para a guerra, mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade.

Onde assistir: Netflix.



3. Descendentes

Sinopse:

No reino de Auradon, Ben, o bondoso filho adolescente do Rei Fera e da Rainha Bela, assume o trono. Ele permite que descendentes dos vilões entrem em Auradon, pela primeira vez, para frequentarem a escola, ao lado dos filhos adolescentes da Fada Madrinha, Cinderela, Bela Adormecida e Mulan.

À medida que os filhos do mal conhecem os filhos do bem, suas histórias começam a incorporar temas encorajadores relacionados à autoconfiança, beleza interior, responsabilidade e justiça.

Onde assistir: Disney+.

Veja também: 5 filmes leves para assistir antes de dormir

4. A Lista da Minha Vida

Sinopse:

De luto pela perda de sua mãe, uma jovem redescobre uma lista de desejos e parte em uma jornada para realizar seus sonhos de adolescência. No processo, ela desvenda segredos familiares, encontra o amor e redescobre suas raízes.

Onde assistir: Netflix.

5. Bagagem de Risco

Sinopse:

Em um aeroporto lotado na véspera de Natal, um oficial de segurança recebe um ultimato assustador: ou ele deixa passar um item perigoso ou a mulher que ele ama morrerá.

Onde assistir: Netflix.