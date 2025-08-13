fechar
Filmes | Notícia

5 filmes no Prime Video que são verdadeiras joias escondidas

O Prime Video tem muitas opções de filmes de suspense, terror e ação que valem a pena ser descobertos. A seguir, uma lista com 5 sugestões para você!

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/08/2025 às 17:57 | Atualizado em 13/08/2025 às 17:59
Filme O Abutre
Filme O Abutre - Allstar Entertainment/ Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo do Prime Video é repleto de filmes interessantes escondidos que às vezes você não encontra tão rapidamente, mas que vale muito a pena assistir!

Para quem ama filmes de suspense, terror, ação, e outros estilos, a boa notícia é que há muitas opções legais para aproveitar!

A seguir, confira cinco filmes bons para ver no Prime Video:

O Abutre

Em busca de trabalho, o ambicioso Louis Bloom encontra sua vocação no submundo do jornalismo criminal de Los Angeles. Ele persegue acidentes e crimes chocantes para filmar e vender as imagens para a imprensa, mergulhando cada vez mais fundo em uma realidade perigosa e sem limites éticos.

[REC]

A jornalista Ángela Vidal e seu cinegrafista acompanham a rotina noturna de uma equipe de bombeiros. O que parecia ser uma reportagem comum se transforma em um pesadelo quando eles são encurralados em um prédio, enfrentando uma ameaça desconhecida e letal.

Vingança

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Três empresários ricos, em sua caçada anual no deserto, levam a amante de um deles. Quando a jovem é brutalmente agredida e deixada para morrer, eles terão que enfrentar a fúria de uma mulher que retorna sedenta por vingança.

Leia Também

Intruso

Neste suspense de ficção científica, Hen e Junior vivem uma vida isolada em uma fazenda, em um futuro quase inabitável. A chegada de um estranho visitante com uma proposta inesperada coloca em xeque o relacionamento do casal e a própria realidade em que vivem.

Coerência

Um jantar entre amigos se transforma em uma experiência bizarra quando um cometa se aproxima da Terra. Com a queda de energia, eventos estranhos começam a acontecer, desafiando a noção de realidade de todos e revelando segredos que podem mudar suas vidas para sempre.

Leia também

Série de "iCarly" vai ganhar filme, revela Miranda Cosgrove
Cinema

Série de "iCarly" vai ganhar filme, revela Miranda Cosgrove
5 filmes elogiados para ver na HBO Max
Streaming

5 filmes elogiados para ver na HBO Max

Compartilhe

Tags