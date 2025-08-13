5 filmes no Prime Video que são verdadeiras joias escondidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Prime Video tem muitas opções de filmes de suspense, terror e ação que valem a pena ser descobertos. A seguir, uma lista com 5 sugestões para você!

O catálogo do Prime Video é repleto de filmes interessantes escondidos que às vezes você não encontra tão rapidamente, mas que vale muito a pena assistir!

Para quem ama filmes de suspense, terror, ação, e outros estilos, a boa notícia é que há muitas opções legais para aproveitar!

A seguir, confira cinco filmes bons para ver no Prime Video:

O Abutre

Em busca de trabalho, o ambicioso Louis Bloom encontra sua vocação no submundo do jornalismo criminal de Los Angeles. Ele persegue acidentes e crimes chocantes para filmar e vender as imagens para a imprensa, mergulhando cada vez mais fundo em uma realidade perigosa e sem limites éticos.

[REC]

A jornalista Ángela Vidal e seu cinegrafista acompanham a rotina noturna de uma equipe de bombeiros. O que parecia ser uma reportagem comum se transforma em um pesadelo quando eles são encurralados em um prédio, enfrentando uma ameaça desconhecida e letal.

Vingança

Três empresários ricos, em sua caçada anual no deserto, levam a amante de um deles. Quando a jovem é brutalmente agredida e deixada para morrer, eles terão que enfrentar a fúria de uma mulher que retorna sedenta por vingança.

Intruso

Neste suspense de ficção científica, Hen e Junior vivem uma vida isolada em uma fazenda, em um futuro quase inabitável. A chegada de um estranho visitante com uma proposta inesperada coloca em xeque o relacionamento do casal e a própria realidade em que vivem.

Coerência

Um jantar entre amigos se transforma em uma experiência bizarra quando um cometa se aproxima da Terra. Com a queda de energia, eventos estranhos começam a acontecer, desafiando a noção de realidade de todos e revelando segredos que podem mudar suas vidas para sempre.

