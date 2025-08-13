fechar
Filmes | Notícia

Série de "iCarly" vai ganhar filme, revela Miranda Cosgrove

Protagonista falou sobre o longa metragem. Seriado da Nickelodeon foi exibido de 2007 a 2012 teve um reboot em 2020, com três temporadas. Saiba mais

Por Marilia Pessoa Publicado em 13/08/2025 às 12:57
Série iCarly
Série iCarly - Divulgação/Paramount+

A série “iCarly” vai ganhar um filme! A novidade foi revelada pela protagonista Miranda Cosgrove, que interpreta Carly.

A série do Nickelodeon de 2007 a 2012 teve um reboot em 2020 que mostrava como estavam os personagens anos após os acontecimentos da série original.

Em entrevista ao portal americano Entertainment Weekly, Miranda Cosgrove disse que o filme está nos primeiros estágios de produção.

"Está sendo escrito, o que é muito emocionante. E parece que está acontecendo. Estou muito animada", afirmou.

A atriz contou à CNN qual foi a sensação de voltar a gravar iCarly tantos anos após o fim da série original.

"Tem sido uma loucura. A primeira vez que eu vi o set eu chorei porque é muito louco depois de tantos anos e ser uma adulta e estar ali novamente, com os meus amigos e pessoas que eu conheço há tantos anos, fazendo a série", declarou.

A data de estreia do filme de iCarly ainda não foi anunciada.

