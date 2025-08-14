fechar
Filmes | Notícia

4 filmes de dark romance disponíveis na Netflix!

Muitas pessoas adoram acompanhar produções que trazem um amor conturbado e personagens complexos. Veja alguns títulos para adicionar na lista!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 11:54
Imagem do filme "Malcolm & Marie"
Imagem do filme "Malcolm & Marie"

Diferente do romance leve e fofo, o dark romance explora as nuances mais complexas e, por vezes, perturbadoras do amor.

O gênero traz histórias que desafiam os limites e nos fazem questionar o que realmente significar amar.

Se você gosta de narrativas intensas, cheias de paixão, segredos e reviravoltas, a Netflix tem ótimas opções.

Filmes de dark romance na Netflix

Reprodução/ Netflix
Imagem do filme "Malcolm &Marie"

1.365 Dias

Sinopse:

Laura é uma diretora de vendas que embarca em uma viagem à Sicília para salvar seu relacionamento. Lá, ela conhece Massimo, um membro da máfia siciliana, que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

Onde assistir: Netflix.

2. Malcolm & Marie

Sinopse:

Um cineasta e sua namorada discutem e fazem revelações dolorosas e íntimas sobre o amor.

Onde assistir: Netflix.

3. Por Lugares Incríveis

Sinopse:

Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas do estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Netflix.

4. Fica Comigo

Sinopse:

Após uma noite de sexo, Holly fica totalmente obcecada por Tyler e, na esperança de dar continuidade ao romance, começa a estudar na escola dele.

Onde assistir: Netflix.

