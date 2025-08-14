4 filmes de dark romance disponíveis na Netflix!
Muitas pessoas adoram acompanhar produções que trazem um amor conturbado e personagens complexos. Veja alguns títulos para adicionar na lista!
Diferente do romance leve e fofo, o dark romance explora as nuances mais complexas e, por vezes, perturbadoras do amor.
O gênero traz histórias que desafiam os limites e nos fazem questionar o que realmente significar amar.
Se você gosta de narrativas intensas, cheias de paixão, segredos e reviravoltas, a Netflix tem ótimas opções.
Filmes de dark romance na Netflix
1.365 Dias
Sinopse:
Laura é uma diretora de vendas que embarca em uma viagem à Sicília para salvar seu relacionamento. Lá, ela conhece Massimo, um membro da máfia siciliana, que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.
Onde assistir: Netflix.
2. Malcolm & Marie
Sinopse:
Um cineasta e sua namorada discutem e fazem revelações dolorosas e íntimas sobre o amor.
Onde assistir: Netflix.
3. Por Lugares Incríveis
Sinopse:
Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas do estado de Indiana, nos Estados Unidos.
Onde assistir: Netflix.
4. Fica Comigo
Sinopse:
Após uma noite de sexo, Holly fica totalmente obcecada por Tyler e, na esperança de dar continuidade ao romance, começa a estudar na escola dele.
Onde assistir: Netflix.