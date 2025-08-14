4 filmes de dark romance disponíveis na Netflix!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Muitas pessoas adoram acompanhar produções que trazem um amor conturbado e personagens complexos. Veja alguns títulos para adicionar na lista!

Clique aqui e escute a matéria

Diferente do romance leve e fofo, o dark romance explora as nuances mais complexas e, por vezes, perturbadoras do amor.

O gênero traz histórias que desafiam os limites e nos fazem questionar o que realmente significar amar.

Se você gosta de narrativas intensas, cheias de paixão, segredos e reviravoltas, a Netflix tem ótimas opções.

Filmes de dark romance na Netflix

Imagem do filme "Malcolm &Marie" - Reprodução/ Netflix

1.365 Dias

Sinopse:

Laura é uma diretora de vendas que embarca em uma viagem à Sicília para salvar seu relacionamento. Lá, ela conhece Massimo, um membro da máfia siciliana, que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

Onde assistir: Netflix.

2. Malcolm & Marie

Sinopse:

Um cineasta e sua namorada discutem e fazem revelações dolorosas e íntimas sobre o amor.

Onde assistir: Netflix.

3. Por Lugares Incríveis

Sinopse:

Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas do estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 6 filmes curtos demais para o vazio que deixam quando acabam

4. Fica Comigo

Sinopse:

Após uma noite de sexo, Holly fica totalmente obcecada por Tyler e, na esperança de dar continuidade ao romance, começa a estudar na escola dele.

Onde assistir: Netflix.

