New Wed 2025 reúne mais de 100 fornecedores de casamento neste sábado e domingo no Recife

Por Samara Cinobio Publicado em 14/08/2025 às 16:58 | Atualizado em 14/08/2025 às 16:59
A maior feira de casamentos do Nordeste chega à sua 8ª edição neste sábado (16) e domingo (17), no Mirante do Paço, no Recife, reunindo mais de 100 expositores e os principais fornecedores do setor.

Serão dois dias de imersão no universo dos casamentos, com tendências, experiências e novidades apresentadas por nomes de destaque em decoração, cerimonial, gastronomia, fotografia, beleza, vestidos, música e muito mais.

A New Wed também abre espaço para destinos e experiências, com hotéis e fornecedores especializados em lua de mel e destination wedding.

A expectativa é receber mais de 5 mil visitantes e movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios fechados durante o evento. Criada em 2016, a feira atrai visitantes de todo o Brasil e fomenta a economia local, gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Sobre a New Wed 2025 

Idealizada por Cindy Noel, a New Wed vai além de uma feira: é um espaço de conexão entre noivos e marcas.

Nesta edição, o evento reforça a parceria com a Secretaria de Turismo de Pernambuco e a Empetur para promover o Nordeste como polo nacional de Destination Weddings, incluindo um famtour exclusivo com 35 cerimonialistas e assessores de várias regiões do país.

Os ingressos custam R$ 23 e podem ser adquiridos antecipadamente. Para os noivos, é a oportunidade de encontrar, em um só lugar, tudo para transformar o sonho do casamento em realidade.

Para os fornecedores, é uma vitrine estratégica para apresentar novidades, fechar negócios e ampliar conexões.

