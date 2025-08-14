New Wed 2025 reúne mais de 100 fornecedores de casamento neste sábado e domingo no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Feira New Wed reúne mais de 100 expositores no Recife com tendências, experiências e negócios para o universo dos casamentos. Confira tudo sobre!

Clique aqui e escute a matéria

A maior feira de casamentos do Nordeste chega à sua 8ª edição neste sábado (16) e domingo (17), no Mirante do Paço, no Recife, reunindo mais de 100 expositores e os principais fornecedores do setor.



Serão dois dias de imersão no universo dos casamentos, com tendências, experiências e novidades apresentadas por nomes de destaque em decoração, cerimonial, gastronomia, fotografia, beleza, vestidos, música e muito mais.

A New Wed também abre espaço para destinos e experiências, com hotéis e fornecedores especializados em lua de mel e destination wedding.

A expectativa é receber mais de 5 mil visitantes e movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios fechados durante o evento. Criada em 2016, a feira atrai visitantes de todo o Brasil e fomenta a economia local, gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

Sobre a New Wed 2025

Idealizada por Cindy Noel, a New Wed vai além de uma feira: é um espaço de conexão entre noivos e marcas.

Nesta edição, o evento reforça a parceria com a Secretaria de Turismo de Pernambuco e a Empetur para promover o Nordeste como polo nacional de Destination Weddings, incluindo um famtour exclusivo com 35 cerimonialistas e assessores de várias regiões do país.

Os ingressos custam R$ 23 e podem ser adquiridos antecipadamente. Para os noivos, é a oportunidade de encontrar, em um só lugar, tudo para transformar o sonho do casamento em realidade.

Para os fornecedores, é uma vitrine estratégica para apresentar novidades, fechar negócios e ampliar conexões.