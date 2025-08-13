Casamento às Cegas: Temporada com participantes 50+ tem data de estreia revelada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Netflix anunciou que a nova temporada de "Casamento às Cegas Brasil" terá apenas participantes com mais de 50 anos de idade. Saiba quando estreia

A data de estreia da nova temporada do reality show “Casamento às Cegas Brasil” foi divulgada pela Netflix nesta quarta-feira (13).

O quinto ano do programa foi intitulado “Nunca é Tarde” e terá apenas participantes com mais de 50 anos de idade que desejam encontrar um novo amor.

A nova temporada de "Casamento às Cegas: Nunca É Tarde" será lançada em três partes a partir de 10 de setembro.

Os primeiros quatro episódios estarão disponíveis em 10 de setembro. A segunda leva, com mais quatro episódios, chega em 17 de setembro. O final, com os dois últimos episódios, será liberado em 24 de setembro.

O programa segue sob comando do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Como vai ser a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil?

A Netflix anunciou que a quinta temporada do reality de namoro chega para provar que o amor pode acontecer em qualquer idade. A nova temporada mantém o formato original, onde os participantes tentam encontrar um parceiro sem se basear na aparência física.

"O mais bonito dessa temporada é ver que os sentimentos continuam sendo os mesmos em qualquer idade. Inseguranças, dúvidas, paixões... Tudo isso faz parte do amor, seja aos 30 ou aos 60", disse Camila Queiroz.

"Essa edição mostra que se apaixonar é sempre uma aventura. Os participantes vivem tudo intensamente, como qualquer outra pessoa aberta ao amor. Não há idade para isso", completou Klebber.

