Séries | Notícia

One Piece: Netflix divulga trailer da 2ª temporada

Série live action também foi renovada para a terceira temporada no streaming. Confira a seguir a primeira prévia completa e saiba o que vem por aí!

Por Marilia Pessoa Publicado em 11/08/2025 às 17:52
One Piece
One Piece - Divulgação/Netflix

A Netflix divulgou o primeiro trailer da 2ª temporada de One Piece. Além disso, a série também foi renovada para mais um ano.

No trailer, é possível ver alguns dos principais personagens da nova temporada, como Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).

A adaptação live-action de 'One Piece' tem Iñaki Godoy no papel principal como Luffy. Ele é acompanhado por Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, e Taz Skylar como Sanji.

Veja o trailer:

O elenco da primeira temporada também conta com Peter Gadiot como Shanks, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, e Jeff Ward como Buggy.

Entre os novos nomes estão Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile, Lera Abova como Miss All-Sunday/Nico Robin e Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi.

A série também terá Katey Sagal como Drª. Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, e Callum Kerr como Smoker.

A segunda temporada de ‘One Piece: A Série’ estreia em 2026 na Netflix.

