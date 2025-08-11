One Piece: Netflix divulga trailer da 2ª temporada
Série live action também foi renovada para a terceira temporada no streaming. Confira a seguir a primeira prévia completa e saiba o que vem por aí!
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix divulgou o primeiro trailer da 2ª temporada de One Piece. Além disso, a série também foi renovada para mais um ano.
No trailer, é possível ver alguns dos principais personagens da nova temporada, como Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).
A adaptação live-action de 'One Piece' tem Iñaki Godoy no papel principal como Luffy. Ele é acompanhado por Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, e Taz Skylar como Sanji.
Veja o trailer:
O elenco da primeira temporada também conta com Peter Gadiot como Shanks, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, e Jeff Ward como Buggy.
Entre os novos nomes estão Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile, Lera Abova como Miss All-Sunday/Nico Robin e Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi.
A série também terá Katey Sagal como Drª. Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, e Callum Kerr como Smoker.
A segunda temporada de ‘One Piece: A Série’ estreia em 2026 na Netflix.