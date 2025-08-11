One Piece: Netflix divulga trailer da 2ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Série live action também foi renovada para a terceira temporada no streaming. Confira a seguir a primeira prévia completa e saiba o que vem por aí!

A Netflix divulgou o primeiro trailer da 2ª temporada de One Piece. Além disso, a série também foi renovada para mais um ano.

No trailer, é possível ver alguns dos principais personagens da nova temporada, como Nico Robin (Lera Abova), Vivi (Charithra Chandran) e Smoker (Callum Kerr).

A adaptação live-action de 'One Piece' tem Iñaki Godoy no papel principal como Luffy. Ele é acompanhado por Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, e Taz Skylar como Sanji.

Veja o trailer:

O elenco da primeira temporada também conta com Peter Gadiot como Shanks, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, e Jeff Ward como Buggy.

Entre os novos nomes estão Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile, Lera Abova como Miss All-Sunday/Nico Robin e Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi.

A série também terá Katey Sagal como Drª. Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, e Callum Kerr como Smoker.

A segunda temporada de ‘One Piece: A Série’ estreia em 2026 na Netflix.