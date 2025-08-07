A Fazenda 2025: Ex-BBB expulso do programa da Globo é cotado para elenco do reality rural

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Fazenda 17 se aproxima! A nova temporada do reality rural apresentado por Adriane Galisteu contará com nomes de peso; saiba tudo.

Clique aqui e escute a matéria

Muitos burburinhos sobre A Fazenda 17!

Com a estreia do programa se aproximando, muitas são as especulações sobre o novo elenco do reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

Além de Davi Brito, campeão do BBB 24, as listas de possíveis participantes circulando na web incluem uma outra figura polêmica do Big Brother Brasil.

MC Guimê pode estar cotado para A Fazenda 2025

MC Guimê voltou a ser assunto nos bastidores da TV ao ter seu nome cotado para integrar o elenco da próxima temporada de A Fazenda, prevista para estrear em setembro na Record.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o funkeiro de 32 anos estaria se preparando para viver a experiência do confinamento rural no programa da Record.

Guimê estaria se preparando para entrar no reality mesmo diante da iminente chegada de sua primeira filha, revela o site O Tempo.

Guimê teve passagem polêmica pelo BBB 23

A possível participação marca o retorno de Guimê aos realities, pouco mais de um ano após sua controversa passagem pelo Big Brother Brasil 23.

Na ocasião, o cantor foi expulso do programa após ser acusado de importunar Dania Mendez, participante convidada da versão mexicana.

As imagens mostraram Guimê passando a mão diversas vezes no corpo da modelo, enquanto outro participante, Cara de Sapato, também forçava uma aproximação não consentida.