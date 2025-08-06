A Fazenda 2025: Filho de Andressa Urach quebra silêncio sobre convite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nome de Arthur Urach em supostas listas de A Fazenda 17 agita a web e levanta rumores sobre possível repeteco da trajetória da mãe no reality.

O que será que vêm aí em "A Fazenda 17"?

Lista com supostos nomes cotados para integrar o elenco de A Fazenda 17 têm circulado nas redes nas últimas semanas, chamando a atenção dos fãs do reality.

Além de nomes como Alexandre Frota, Gabriela Spanic e Rafael Cardoso, outro nome também chama a atenção: Arthur Urach, filho de Andressa Urach.

Arthur Urach revela se foi convidado para A Fazenda 17

Os rumores sobre a participação de Arthur no programa despertam no público a expectativa de que ele possa repetir os passos da mãe, que protagonizou momentos marcantes no programa em 2013.

Apesar dos burburinhos, Arthur garantiu ao portal Léo Dias que ainda não houve nenhum contato da emissora. "Ainda não rolou nenhum convite", afirmou.

No entanto, o jovem influenciador e empresário demonstrou interesse em participar do programa caso seja chamado.

Procurada pela reportagem, Andressa Urach disse não saber de nenhuma proposta oficial para o filho, mas apoiaria a entrada dele no programa. "Acho que ele causaria muito. Arthur tem personalidade forte", comentou ela.

Quando estreia A Fazenda 2025?

Apresentada por Adriane Galisteu, a nova edição de A Fazenda estreia no dia 16 de setembro.

