Ex-noiva de Vitória Strada é cotada para A Fazenda 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Fazenda 17 vem aí e é hora de conhecer os possíveis participantes. Saiba tudo sobre Marcella Rica, cotada para o reality e ex de Vitória Strada.

Clique aqui e escute a matéria

Os preparativos para A Fazenda 2025 estão a todo vapor!

O reality show da Record se encaminha para sua 17ª edição, e uma das participantes apontadas pela imprensa como cotadas para a edição já se relacionou com a ex-global Vitória Strada.

Quem é Marcella Rica?

Atriz, empresária, produtora e DJ, Marcella Rica tem 33 anos, e estreou na TV no quadro "Aí, se liga", exibido no Fantástico.

Na Globo, se destacou por participações em "Malhação" (2011) e nas novelas "Cama de Gato" (2009) e "A Lei do Amor" (2016). Além disso, também estrelou "Topíssima" (2019), na Record.

Atualmente, é CEO da Rica Conteudo Audiovisual, empresa especializada em produção de conteúdo audiovisual e para redes sociais.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaela Felippe (@rafabfelippe)





Marcella Rica e Vitória namoraram por

Além de seu currículo televisivo, Marcella é conhecida do público por seu relacionamento com a atriz e ex-BBB 24 Vitória Strada.

Em dezembro de 2019, Vitória revelou que namorava Marcela há 9 meses. As duas anunciaram o noivado em 1º de janeiro de 2021, com o pedido de casamento feito na virada do ano.

O casal anunciou a separação em julho de 2023. "Seguimos sendo amigas. Por isso, não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos", declarou Vitória em suas redes sociais.

Em sua passagem no BBB 25, Vitória falou sobre Marcella e o relacionamento.

"A gente terminou, mas a gente se ama muito, sempre vai se amar. Sempre deixo muito claro isso, ela é uma pessoa incrível. Tipo, a gente terminou porque era a melhor forma da gente cuidar do nosso amor, sabe? É uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida", declarou.