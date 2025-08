A Fazenda 17 elimina o Paiol e traz nova dinâmica no início do jogo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A nova temporada de A Fazenda só estreia em setembro, mas os bastidores do reality rural da Record TV já estão pegando fogo.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, uma mudança importante promete surpreender o público logo nos primeiros dias do programa: o tradicional Paiol será eliminado da dinâmica do jogo.

Com isso, os 23 participantes da edição de 2025 entrarão direto na sede, sem passar pela fase de pré-confinamento que, em anos anteriores, servia como espécie de “repescagem” ou filtro prévio para a escolha de novos peões.

A mudança pode acelerar a movimentação dentro da casa e tornar o jogo mais direto e imprevisível desde o início.

Nomes em negociação



A lista de possíveis participantes também começa a tomar forma e alguns nomes já circulam entre os cotados da vez.

MC Guimê, ex-BBB23 e prestes a ser pai, está praticamente confirmado, segundo fontes ligadas à produção.

Outro nome forte em negociação é o ator Rafael Cardoso, que estaria em conversas avançadas com a emissora.

Já Fernando Sampaio, conhecido por sua participação polêmica em A Grande Conquista, também pode surgir entre os novos peões.

A influenciadora Camila Loures aparece novamente nas listas de especulações.

Apesar de seu nome ter sido ventilado em edições passadas, fontes da coluna afirmam que desta vez ela está, de fato, entre os nomes avaliados para integrar o elenco da 17ª temporada.

Estreia e expectativas



Com previsão de estreia para 16 de setembro, A Fazenda 17 será exibida às 22h30 de segunda a sábado e, pela primeira vez, ocupará também um novo espaço aos domingos, às 16h, na programação da Record TV.

Com um prêmio principal de R$ 2 milhões e R$ 500 mil em premiações extras, a nova edição promete misturar nomes polêmicos e grandes apostas da emissora para manter o público ligado na tela — agora, desde o primeiro dia de confinamento oficial.