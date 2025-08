Cotada para A Fazenda 2025, namorada de Belo rebate acusações do ex

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cotada para o elenco da próxima edição de "A Fazenda", Rayane Figliuzzi desabafou sobre acusações de negligência com o filho feitas pelo ex.

A modelo e empresária Rayane Figliuzzi desabafou nas redes sociais após ser alvo de críticas feitas por seu ex, o influenciador Junior Navarro, durante participação no programa Fofocalizando.

Na TV, ele alegou que a modelo teria sido uma mãe ausente e afirmou que ela costumava se apresentar alcoolizada, além de não comparecer a eventos escolares do filho, Zion.

Rayane Figliuzzi desabafa sobre acusações

A fala de Junior causou forte comoção em Rayane, que usou o Instagram para expressar sua dor e rebater as acusações.

A modelo afirmou que as declarações a afetaram emocionalmente, trazendo à tona memórias difíceis.

"Eu fiquei chocada ontem com tudo o que ele falou, a paz que ele pediu, por mostrar que ele só queria ser blogueiro, e usando meu próprio filho. Não quero fazer uma novela, eu estou muito mal emocionalmente, estou tentando melhorar, com o apoio de todo mundo", revelou, segundo o Notícias da TV.

Ela relatou que enfrentou uma depressão pós-parto e que lutou para cuidar do filho sozinha durante esse período. "Achei que a gente [ela e Junior] poderia ter uma família, mas foi tudo da pior forma que eu imaginei", disse ainda.

Por fim, ela pediu o fim dos ataques virtuais e destacou que seu foco sempre foi o bem-estar do filho, independentemente dos conflitos com o pai da criança.

"Para mim está tudo certo, só queria meu filho sendo cuidado com muito amor e carinho e não foi hora nenhuma pra desmerecer ele", reforçou ela.

Rayane Figliuzzi é cotada para A Fazenda 2025

Em meio à polêmica com o ex-companheiro, Rayane Figliuzzi passou a ser apontada como uma das possíveis participantes da próxima edição de "A Fazenda", reality show da Record.

Os boatos ganharam força após sua presença no LinkPodcast, atração vinculada à emissora, o que aumentou a especulação sobre sua entrada no elenco do programa rural.

Em entrevista ao portal Léo Dias, Rayane não confirmou nem negou o convite, deixando a possibilidade em aberto. "Não sei. Vamos deixar isso assim? Vai que acontece. Não é nem sobre não falar, mas deixa acontecer", declarou.