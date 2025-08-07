Record toma decisão importante e muda os rumos de A Fazenda 17
A Record tomou uma decisão importante sobre a nova edição de A Fazenda 17, que estreia em setembro na emissora. A nova temporada da competição rural começará com os 24 participantes já confinados na sede e não terá o famoso Paiol. As informações foram divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles.
Todos os participantes que serão confinados no jogo, nas próximas semanas, não vão precisar passar por uma aprovação prévia do público para entrar na competição pela prêmio de R$ 2 milhões.
Até o momento, a Record não confirmou quem integrará o elenco da nova temporada de A Fazenda. Entre os cotados, está o ator Rafael Cardoso, muito conhecido por protagonizar novelas de sucesso na TV Globo.
Além dele, Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, Arthur Urach, filho de Andressa Urach, e Gaby Spanic, atriz que deu vida as icônicas Paola e Paulina em Usurpadora, também estão cotadas para integrar o elenco de A Fazenda 14, na Record.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br