Decadência? Gabriela Spanic, de A Usurpadora, pode aceitar convite para A Fazenda 17

Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, pode integrar o elenco do reality A Fazenda 17, da Record. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.

No Brasil, a atriz já gravou participações nesta semana no The Noite, comandado por Danilo Gentili, além do Programa do Ratinho. Nos bastidores, a estrela teria confirmado um suposto convite para participar do reality rural, mas afirmou que não assinou nenhum contrato.

A atriz vai analisar se uma participação em um reality show no Brasil, será vantajoso para sua carreira. Gabriela já marcou presença em alguns realitys, como La Casa de Los Famosos e também no Dancing with the Starts. A Record, até o momento, mantém o mistério com a lista de participantes da atração.

Porém, nomes como Davi Brito, campeão do BBB 24, o ator Rafael Cardoso, Camila Loures e até Fabíola Gadelha, estão na mira da emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br