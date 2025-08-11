Estrela da Casa: Lucas Lima vai apresentar programa inédito com eliminados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Músico vai apresentar o 'Palco Estrela da Casa", uma das novidades da segunda temporada do reality musical da TV Globo este ano. Saiba mais a seguir

Lucas Lima vai apresentar um programa inédito na segunda edição do reality musical Estrela da Casa, da TV Globo.

A emissora anunciou, nesta segunda-feira (11) que Lucas apresentará um programa novo com os eliminados do reality, chamado “Palco Estrela da Casa”.

O programa será exibido no Gshow e no Globoplay após a transmissão ao vivo do reality apresentado por Ana Clara. O músico conversará com os eliminados e mostrará bastidores.

Mudanças no Estrela da Casa

A Globo anunciou outras novidades para o Estrela da Casa este ano. O programa terá o desafio Jukebox, no qual os participantes precisarão cantar uma música sorteada.

A nova temporada contará com um novo palco e muitos convidados da música.

Outra novidade é a entrada de Michel Teló, que assume a função de mentor.

O reality musical da Globo, 'Estrela da Casa', estreia a nova temporada no dia 25 de agosto.

