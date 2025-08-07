A poucos dias da grande final, confira destaques de ibope e repercussão da edição 25 do BBB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Big Brother Brasil 2025 alcançou 126,7 milhões de brasileiros de 13 de janeiro a 15 de abril, considerando os espectadores da TV Globo e do Multishow. O programa foi líder em todas as praças entre as emissoras abertas.

No Painel Nacional de Televisão (PNT), o reality da TV Globo registrou audiência 77% maior que a soma das principais concorrentes abertas e 38% maior que a soma de todos os streamings e outros conteúdos de vídeo na TV na média deste período. Cerca de 80% dos lares brasileiros foram alcançados em 93 dias de programa no ar.

No Multishow, o BBB ao vivo foi líder em audiência e alcance entre indivíduos com TV paga, assim como o BBB – Big Show, que repetiu o pódio, também em liderança e alcance, sob o comando de Ana Clara e Ed Gama, conforme dados apurados pela Kantar Ibope Media e divulgados pela Globo.

Impulsionado pelo BBB, o primeiro trimestre de 2025 foi o de maior consumo do Globoplay na história. Desde a estreia do reality, em janeiro, o programa é o conteúdo mais consumido do ano na plataforma e esta é a edição de maior alcance. O Globoplay registrou, ainda, um crescimento de 13% na média de usuários diários durante esta edição, quando comparado ao mesmo período da temporada de 2024.

O reality também movimentou e segue engajando o público nas redes sociais. No período de exibição, a #BBB25 permaneceu por 41 horas nos Trending Topics Mundo e gerou 37 milhões de tweets no X. Só nas redes oficiais da Globo, os conteúdos da temporada alcançaram mais de 1 bilhão de visualizações, 8% a mais que os 3 primeiros meses da edição de 2024.

Destacando-se como um canal estratégico e inovador de conexão direta com o público do reality, o BBBot, plataforma de relacionamento com os fãs do reality no WhatsApp, alcançou um volume de quase 400 mil usuários.

