Periferias em festa na Flup

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Chega a Pernambuco o evento consagrado no Rio de Janeiro para celebrar e promover a potência cultural da negritude e das periferias

Clique aqui e escute a matéria

Em programação gratuita que homenageia Solano Trindade, a Festa Literária das Periferias – Flup – acontece pela primeira vez em Pernambuco, de 10 a 14 de setembro, no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha, Zona Norte do Recife. Com o tema central “Saberes conectados: negritude em todos os espaços”, o evento no estado tem a curadoria de Jaqueline Fraga e a coordenação de Tarciana Portella. “A Flup não é apenas um evento - é processo, plataforma de pensamento, conexões e incubação de talentos antes invisibilizados”, diz Tarciana.

Para a curadora, que é jornalista e escritora, “Pernambuco receber esta edição pioneira da Flup demonstra a relevância do nosso estado para a produção cultural. Daqui saem expoentes das mais diversas linguagens”. Entre os convidados confirmados para a Flup Pernambuco, estão: Jessé Souza, Luciany Aparecida, Cibele Laurentino, Ana Daviana, Odailta Alves, Iaranda Barbosa, Cannibal, Itamar Vieira Junior e Luciene Nascimento.



Coisas distantes

A Cepe publica o primeiro romance do professor Fábio Andrade, “Coisas distantes”. A noite de autógrafos já tem data marcada: segunda, 8 de setembro, no Museu do Estado de Pernambuco, no Recife, a partir das 7 da noite.

Cecília Barreto lança livro em BH - Ana Fonseca Fotografia



Movimentos musicais (Suíte)

Um livro cheio de “histórias verídicas, divertidas e emocionantes de uma carreira musical iniciada ainda na infância”. Obra da multi-instrumentista, professora e compositora Cecília Barreto, “Movimentos musicais (Suíte)” será lançada nos dias 19, 20 e 21 em Belo Horizonte. No Centro Cultural Vila Santa Rita na terça, às 7 da noite, no Centro Cultural Alto Vera Cruz na quarta, às 2 da tarde, e no Centro Cultural Venda Nova, na quinta, também às 2 da tarde.

Nicolelis no Recife e em Salvador

A Livraria Jaqueira do Recife Antigo recebe o neurocientista Miguel Nicolelis na quarta, 20, para o lançamento de seu livro de ficção científica, “Nada mais será como antes”. A publicação é do selo Planeta Minotauro, da Editora Planeta. A sessão de autógrafos na capital pernambucana começa às 7 da noite. No sábado, 23, Nicolelis estará na Livraria LDM do Shopping Vitória Boulevard, em Salvador, a partir das 4 da tarde.

A Justiça em feminino

A Unifafire recebe na quinta, 21, o lançamento de “A Justiça em feminino: Ensaios jurídicos em homenagem a Margarida Cantarelli”, com a presença da homenageada, que pertence à Academia Pernambucana de Letras (APL). A partir das 7 da noite, no Recife.



Amanda Santo

O selo Cachalote, da Aboio, lança no sábado, 23, em São Paulo, “Não há loucas furiosas nesta casa”, contos de Amanda Santo em seu livro de estreia. Na Ria Livraria, a partir das 18h. Da capital paulista, a escritora segue para sessões de autógrafos em Porto Alegre, no dia 30, e Pelotas, em 6 de setembro.

Ricardo Pecego publica pela Cachalote - Divulgação



Cidadão

A editora Cachalote traz o livro de contos de Ricardo Pecego, “Cidadão”, obra que “mergulha na complexidade das relações urbanas e questiona a indiferença social”. Para o autor, “a cidade, que deveria ser um espaço de encontro, muitas vezes nos ensina a ignorar quem está ao lado".



Solteiro em produção

Foi lançado na Livraria Escariz do Shopping Jardins, em Aracaju, no sábado, 16, o romance jovem adulto de Ruth Oliveira, “Solteiro em produção”, publicado pelo selo Alt, da Globo Livros. A autora iniciou a carreira através da escrita de fanfics – histórias criadas por fãs, baseadas em histórias consagradas.



Hilstianas

Onde morava a escritora Hilda Hilst, em Campinas (SP), a Casa do Sol reabre no próximo final de semana, dias 23 e 24, para abrigar a Feira Literária Hilstianas. Organizado pelo Instituto Hilda Hilst, o evento tem na curadoria da primeira edição o grupo feminista Crie Como Quem Luta, e Amara Moira entre as convidadas.



Gestão para livrarias

O Sebrae-MG oferece o curso online de formação para livreiros, a partir desta terça, 19, até 27 de novembro, em 33 encontros virtuais de duas horas, a partir das 7 da noite. O curso foi idealizado em 2021 pela Casa Educação e pela Distribuidora Catavento, e conta ainda com o apoio, nesta edição, da Câmara Mineira do Livro. Entre os docentes confirmados, estão Alexandre Martins Fontes, Marcus Teles, Martha Ribas e Pedro Gama. Inscrições e mais informações: www.lets.events/e/gestao-para-livrarias-sebrae-mg/.

Dom Quixote, sempre

A Universidade do Livro promove novo curso online ao vivo, dentro da série “Grandes Clássicos da Literatura Universal”, a respeito do livro “Dom Quixote” de Miguel de Cervantes. Na terça, 26, e quarta, 27, a partir das 7 da noite, com a professora Maria Augusta da Costa Vieira, para quem a obra “é uma reflexão sobre sonhos, loucura e a eterna luta entre idealismo e realidade”. Inscrições e informações em www.universidadedolivro.com.br.



Contornos da escrita

A Biblioteca Parque Villa-Lobos promove a oficina online “Bordas, margens e contornos da escrita”, com o escritor e roteirista Ricardo Terto. Será nos dias 26, 27 e 28 deste mês, das 7 às 9 da noite. Inscrições gratuitas e outras informações pelo site www.bvl.org.br.

A escritora Natália Marques - Divulgação



Sete centímetros

Finalista do Prêmio Carolina Maria de Jesus, o romance “Sete centímetros”, de Natália Marques, está sendo lançado pela Flyve. Inspirado em história familiar da autora, a obra narra a luta contra o câncer e contém elementos do realismo mágico. Saiba mais no site da editora: www.flyve.com.br.



A íris branca

A Record traz ao leitor e fã brasileiro o volume 40 das Aventuras de Asterix: “A íris branca”, de Albert Uderzo, Conrad Fabcaro e René Goscinny, com tradução de Sofia Soter. Os livros da série já venderam mais de 2,5 milhões de exemplares no Brasil.



Carreira com valuation

A pernambucana Mirella Franco Melo, empresária e palestrante, está lançando pela editora Gente: “Carreira com Valuation – A arte de negociar o seu valor profissional”. A obra reúne “experiências vividas ao longo de mais de duas décadas no setor farmacêutico e na condução de projetos de alto impacto”. Segundo a autora, “muitas vezes nos limitamos a pensar na carreira apenas como uma sequência de posições ou funções, esquecendo que ela é uma construção muito maior, que envolve propósito, impacto e crescimento pessoal”. Os direitos autorais da publicação, que chega às livrarias em setembro, são integralmente doados ao Instituto Rede Mulher Empreendedora.

