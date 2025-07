Bruna Vieira lança livro "De Volta para Mim" no Recife nesta terça (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento de lançamento terá bate-papo aberto ao público, seguido de sessão de autógrafos e fotos com a autora. Trilogia virou série da Netflix

Bruna Vieira vai lançar no Recife, nesta terça-feira (29), o livro “De Volta pra Mim”, último da trilogia de ‘De Volta aos Quinze’ e ‘De Volta aos Sonhos’.

O lançamento será às 19h, na Livraria do Jardim, na Boa Vista. O evento contará com bate-papo aberto ao público, seguido de sessão de autógrafos e fotos com a autora.

Bruna Vieira é influenciadora digital e escritora, com mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais.

Em “De Volta para Mim”, a fotógrafa Anita é uma viajante do tempo que parte para a Itália em busca de respostas e reencontros. Na jornada, ela confronta memórias, traumas e os desafios da maturidade.

A trilogia ganhou uma adaptação em formato de série na Netflix, “De Volta aos 15”, estrelada por Maísa, João Guilherme e Larissa Manoela.

Ingressos

Apenas 200 ingressos estarão disponíveis. Para ter acesso, basta apresentar o livro “De Volta pra Mim”.

As pulseiras serão distribuídas no dia do evento, a partir das 17h, por ordem de chegada.

Para garantir sua participação antecipadamente, reserve seu exemplar pelo WhatsApp: (81) 99172-1821.