Rafa Kalimann rebate críticas após gastar R$10 mil em livros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Rafa Kalimann virou assunto nas redes sociais após mostrar que gastou R$10 mil em livros usados como objetos de decoração para sua nova casa em São Paulo.

A ex-BBB e o cantor Nattan, seu namorado, foram flagrados no momento da compra no último domingo e a movimentação viralizou.

O que mais chamou atenção foi o valor investido. A internet não hesitou na hora dos julgamentos. Diante dos ataques, Rafa usou o X (antigo Twitter) para se posicionar e defendeu sua escolha com firmeza.



“Gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim”, rebateu.

"Se estivessem lendo algum não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária PARA DECORAR e eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver afim, principalmente com minha casa!! Auge essa", escreveu a influenciadora, sem esconder o tom de desabafo.



Grávida, Rafa também destacou que não tem paciência para lidar com críticas neste momento especial. “E quem quiser dicas de leitura tem muitas nos meus destaques do Instagram e de vários autores Brasileiros ótimos, livros de LEITURA que li e indico”, completou.

A influenciadora ainda reforçou o pedido para que a internet pare de distorcer o que ela faz ou diz, afirmando estar cansada das ofensas e da necessidade constante de se justificar. "Agora parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto pq eu não to mais afim de ficar aguentando ofensa gratuita calada como vem sendo há anos, última coisa que preciso nesse momento da minha vida..", disparou.

Apesar das críticas, a publicação recebeu apoio de fãs e seguidores, que elogiaram a postura da influenciadora.

Alguns também lembraram que livros de arte, fotografia e design costumam mesmo ter preços altos e valor estético para compor ambientes.