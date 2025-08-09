A letra de quem escreve

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apesar de prática ultrapassada para as novas gerações, a escrita desenhada pela mão num papel mostra ao leitor uma face íntima da autoria

A tecnologia facilita e amplia o acesso literário para quem quiser e puder dispor de aparelhos eletrônicos transformados em livros com páginas virtuais, na tela, ou no texto que vira áudio para o ouvinte-leitor. Muita gente publica e lê em formato virtual, sem que a essência da comunicação escrita se perca. Mas é no ato quase solene de uma sessão de autógrafos que se percebe a graça e o charme da publicação em papel. Quando o livro se materializa em páginas acessíveis ao tato, e o olhar que vai da capa ao interior das histórias e ideias transmitidas cumpre um ritual de aproximação e encantamento.

É também na sessão de autógrafos que se alcança uma intimidade bonita de se ver, entre leitores e quem assina a autoria. As dedicatórias podem não ser mensagens únicas, particulares. E mesmo que sejam, o seu feitiço diz respeito a outra característica: a disponibilidade da posse da caligrafia do escritor ou da escritora, que se lança em um abraço imaginário a cada um que o vai ler, pela tinta riscada numa folha de rosto do objeto literário: o livro.

Ana Lima Cecílio está na Record - Divulgação



Reforço na Record

Depois de se destacar mais uma vez na curadoria da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, Ana Lima Cecílio acaba de ser anunciada como nova editora-executiva de ficção nacional do Grupo Editorial Record. O time de editores-executivos coordenado pelo diretor editorial Cassiano Elek Machado já conta com Lívia Vianna, Lucas Telles, Rafaella Machado e Renata Pettengill. “O mercado vive um momento vibrante para a literatura brasileira, novos autores e novas vozes estão surgindo e nossa expectativa com sua chegada é ampliar ainda mais a participação neste segmento”, celebra a presidente do Grupo Recrod, Sônia Machado Jardim.



Encontro da CBL

A quarta edição do Encontro de Editores, Livreiros, Distribuidores e Gráficos (EELDG), será de quarta, 20 a sexta, 22, no Casa Grande Hotel Resort & Spa, no Guarujá (SP). Entre as presenças internacionais confirmadas estão o norte-americano Andy Hunter, fundador e CEO da Bookshop.org, e o argentino Daniel Benchimol, diretor da Proyecto451, que abordará o impacto da inteligência artificial na indústria do livro e seu uso no marketing. Para Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), que promove o evento, trata-se de uma oportunidade para a reafirmação do “compromisso com a inovação, o fortalecimento de redes e o desenvolvimento do mercado editorial brasileiro”. Confira a programação completa e outras informações no Instagram @cbloficial.

O enigma Ferraço

A Academia Espírito-santense de Letras recebe o lançamento, nesta segunda, 11, de “O enigma Ferraço”, obra biográfica assinada pelo acadêmico Rômulo Felippe. O livro aborda em 600 páginas a trajetória de Theodorico de Assis Ferraço, considerado o político mais longevo do Brasil. Na sede da entidade, em Vitória, a partir das 18h.



Casa Record no Recife

A Livraria do Jardim recebe uma edição pernambucana do ciclo de eventos Casa Record na Livraria. Em conversa sobre “literatura e musicalidade nas nossas raízes”, a editora reunirá as escritoras Clarice Freire e Luna Vitrolira, e o músico Martins. A mediação caberá a Janaína Calazans. A partir das 7 da noite, no Recife.

Mary Elbe Queiroz é uma das organizadoras - Divulgação



Consensualidade

Organizado em conjunto pela procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, pela pós-doutora em Direito Tributário, Mary Elbe Queiroz, e pela Procuradora da Fazenda Nacional, Rita Dias Nolasco, “A consensualidade no Direito Tributário” será lançado na quinta, 14, no Recife, durante o II Workshop sobre Prevenção e Solução de Conflitos Tributários, no Grand Mercure Boa Viagem, a partir das 18h30. O prefácio é do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Na obra, as relações tributárias no Brasil são analisadas na direção de “um sistema mais cooperativo, eficiente e voltado ao desenvolvimento sustentável”.

Manoela Coscarella lança pela Patuá - Divulgação



Murais brasileiros

A escritora Manoela Coscarella lançou o livro de contos “Murais brasileiros” no sábado, 2, em Belo Horizonte. A publicação é da Patuá. “A autora conversa com o leitor através das imagens que os contos proporcionam (...) Uma escrita sem tabus em todos os sentidos”, lê-se na apresentação da obra. Acompanhe a escritora no Instagram @manucoscarella.



Anjos

Será no sábado, 16, em São Paulo, o lançamento do novo livro de Roseana Murray, com obras de Fayga Ostrower. Os poemas evocam “os anjos que habitam a memória, a natureza, o cotidiano”. Na ocasião, a autora conversa com Noni Ostrower, filha de Fayga. Na Livraria Martins Fontes, a partir das 2 da tarde.

A escritora Priscila Branco - Raom Ferreira



Desenterrar os ossos

O segundo livro de versos de Priscila Branco entra em pré-venda em setembro, pela Macabéa. Dividido em três partes que exploram a infância, a vida adulta e a velhice, “Desenterrar os ossos” traz em seus poemas um conjunto de “memórias, vivências cotidianas, abusos, lutos, medos e neuroses”. A capa e as ilustrações são da própria autora. Mais informações no Instragram @macabeaedicoes.