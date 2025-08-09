5 livros que toda mulher deveria ler pelo menos uma vez na vida
Nesta seleção, reunimos sete obras essenciais que toda mulher deveria ler pelo menos uma vez na vida, cada uma delas capaz de provocar e emocionar
Clique aqui e escute a matéria
Entre romances inesquecíveis, relatos reais que desafiam a história e obras que inspiram coragem, existem livros que ultrapassam o prazer da leitura e se tornam companheiros de jornada.
São histórias que questionam padrões, revelam a força feminina e despertam novas formas de enxergar o mundo — seja pela delicadeza das palavras ou pelo impacto de verdades difíceis.
Nesta seleção, reunimos sete obras essenciais que toda mulher deveria ler pelo menos uma vez na vida, cada uma delas capaz de provocar, emocionar e transformar.
1. “Mulheres que Correm com os Lobos”, de Clarissa Pinkola Estés
Um verdadeiro manifesto para resgatar a essência instintiva e criativa da mulher.
A psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés reúne mitos, lendas e histórias ancestrais para mostrar como a reconexão com o lado selvagem é um caminho para a liberdade pessoal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. “O Segundo Sexo”, de Simone de Beauvoir
Mais de sete décadas após sua publicação, a obra segue como um pilar do pensamento feminista.
Simone de Beauvoir disseca a construção social da mulher, questiona papéis impostos e inspira a reflexão sobre igualdade e autonomia.
3. “A Cor Púrpura”, de Alice Walker
Premiado com o Pulitzer, o romance acompanha a vida de Celie, mulher negra no sul dos Estados Unidos do início do século 20, que enfrenta abusos e racismo.
É uma história sobre dor, superação e a força que nasce dos laços femininos.
4. “Orgulho e Preconceito”, de Jane Austen
Mais do que um clássico romântico, o livro apresenta Elizabeth Bennet, uma protagonista que desafia convenções e busca independência emocional e intelectual em uma sociedade que tenta limitar suas escolhas.
5. “Quarto de Despejo”, de Carolina Maria de Jesus
O diário real e impactante de uma catadora de papel na década de 1950 em São Paulo.
Carolina Maria de Jesus narra com franqueza a vida na favela, expondo desigualdades e resistindo com palavras afiadas e olhar crítico.
Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!
O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!
- Tela antirreflexo
- Troca de páginas mais rápida
- Luz frontal ajustável
- Bateria que dura semanas!
Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)
Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj
Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!
Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.