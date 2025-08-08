Marcela Ceribelli reúne mulheres para evento esportivo no Recife
Com a expectativa de receber mil pessoas, o evento "Chapadinhas de Endorfina" acontecerá dia 28 de setembro, no Parque Dona Lindu
No dia 28 de setembro, Marcela Ceribelli traz a edição Treinão do sucesso nas redes sociais "Chapadinhas de Endorfina" para o Recife.
A iniciativa tem parceria com a Dove e trará atividades para a capital pernambucana, no Parque Dona Lindu.
Durante o evento, as participantes terão acesso a aulas de dança, yoga, a outras modalidades de jogos e uma sessão de autógrafos do novo livro de Marcela Ceribelli, fundadora de Chapadinhas de Endorfina.
"Chapadinhas de Endorfina nasceu há 5 anos como uma plataforma de conteúdo com o desejo de ressignificar a relação das mulheres com o esporte, se tornando uma comunidade que merece um festival à altura. Nosso corpo em movimento é também uma forma de ocupar espaços e nos sentimos abraçadas por Recife por esta troca que só acontece quando nos movimentamos”, afirma Marcela Ceribelli, comunicadora, Fundadora da Obvious e de Chapadinhas de Endorfina.
“Estar em Recife e seu tamanho impacto cultural no País, só reforça o nosso compromisso”, completa Luisa Bernardes, CEO da Obvious.
Além de Recife, estão previstas edições em Belém ainda este ano e em Belo Horizonte em 2026.
Serviço
- Data: 28 de setembro, domingo
- Local: Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE, 51030-010
- Horário: Das 7h às 14h (início das atividades às 8h)
- Classificação Livre
- Entrada mediante apresentação de ingresso - Valor dos ingressos: R$ 118,00 (inteira) e R$
59,00 (meia-entrada); compra no sympla.