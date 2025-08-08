fechar
Livros | Notícia

6 livros para quem ama histórias de viagem com autoconhecimento

Quando o corpo se desloca, a alma se revela: por isso, livros que misturam viagens com jornadas internas têm um poder único de tocar o leitor

Por Bruna Oliveira Publicado em 08/08/2025 às 16:42
Imagem ilustrativa de mulher lendo um livro
Imagem ilustrativa de mulher lendo um livro

Viajar pode ser um ato de fuga, curiosidade, liberdade — mas, quase sempre, é também um reencontro.

Quando o corpo se desloca, a alma se revela: por isso, livros que misturam viagens com jornadas internas têm um poder único de tocar o leitor.

A seguir, selecionamos seis obras que são mais do que roteiros geográficos — são travessias emocionais, que transformam tanto os personagens quanto quem lê.

1. Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert

Um dos maiores sucessos do gênero, Comer, Rezar, Amar é uma narrativa real sobre uma mulher que, após um divórcio doloroso, decide passar um ano viajando por três países — Itália, Índia e Indonésia — em busca de prazer, espiritualidade e equilíbrio.

A jornada de Liz é tão externa quanto interna, e cada destino reflete um pedaço de sua reconstrução emocional.

 

2. A Arte de Viajar – Alain de Botton

Neste ensaio filosófico, o autor reflete sobre por que viajamos, o que esperamos encontrar fora de casa e como as paisagens mexem com nossas emoções mais profundas.

A Arte de Viajar é leitura obrigatória para quem quer entender o lado invisível das viagens — aquele que mexe mais com o coração do que com o passaporte.

 

3. O Alquimista – Paulo Coelho

Um clássico contemporâneo sobre seguir sua “lenda pessoal”, O Alquimista conta a jornada de Santiago, um pastor andaluz que atravessa o deserto em busca de um tesouro — e acaba encontrando a si mesmo.

Com linguagem simbólica e espiritual, o livro inspira quem está em busca de um sentido maior para a própria caminhada.

