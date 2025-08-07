3 livros para quem está aprendendo a dizer não
A tarefa pode parecer simples, mas envolve romper com o medo da rejeição, a necessidade de agradar e o hábito de se colocar sempre em último lugar
Aprender a dizer “não” é um dos maiores atos de autocuidado e liberdade emocional.
Parece simples, mas envolve romper com o medo da rejeição, a necessidade de agradar e o hábito de se colocar sempre em último lugar.
Para quem está nesse processo de aprender a impor limites com mais segurança, alguns livros funcionam como verdadeiros aliados: esclarecem, acolhem e fortalecem a coragem de se posicionar.
A seguir, três obras fundamentais para quem está pronto para se escolher — mesmo que isso signifique desapontar os outros.
1. A Coragem de Não Agradar – Ichiro Kishimi e Fumitake Koga
Com uma linguagem acessível em forma de diálogo entre um jovem e um filósofo, esse best-seller japonês apresenta ensinamentos baseados na psicologia de Alfred Adler.
A Coragem de Não Agradar desconstrói a ideia de que devemos ser aceitos por todos e mostra que viver de forma autêntica envolve, sim, o risco de desagradar — e tudo bem com isso.
2. Não Aguento Mais Não Aguentar Mais
Escrito por uma jornalista exausta, esse livro investiga o burnout emocional e social que afeta especialmente mulheres.
Não Aguento Mais Não Aguentar Mais é um alerta sobre o perigo de viver tentando corresponder às expectativas alheias — e um convite a dizer “não” ao que drena, esgota e consome.
3. Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima – Flip Flippen
Este livro é uma ótima ferramenta para quem reconhece que tem dificuldade em se posicionar.
Com exercícios práticos, Pare de Se Sabotar ajuda a identificar padrões limitantes de comportamento e desenvolver ações mais assertivas — incluindo a arte de dizer “não” sem culpa.
