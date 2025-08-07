3 livros para quem está aprendendo a dizer não

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A tarefa pode parecer simples, mas envolve romper com o medo da rejeição, a necessidade de agradar e o hábito de se colocar sempre em último lugar

Clique aqui e escute a matéria

Aprender a dizer “não” é um dos maiores atos de autocuidado e liberdade emocional.

Parece simples, mas envolve romper com o medo da rejeição, a necessidade de agradar e o hábito de se colocar sempre em último lugar.

Para quem está nesse processo de aprender a impor limites com mais segurança, alguns livros funcionam como verdadeiros aliados: esclarecem, acolhem e fortalecem a coragem de se posicionar.

A seguir, três obras fundamentais para quem está pronto para se escolher — mesmo que isso signifique desapontar os outros.

1. A Coragem de Não Agradar – Ichiro Kishimi e Fumitake Koga



Com uma linguagem acessível em forma de diálogo entre um jovem e um filósofo, esse best-seller japonês apresenta ensinamentos baseados na psicologia de Alfred Adler.

A Coragem de Não Agradar desconstrói a ideia de que devemos ser aceitos por todos e mostra que viver de forma autêntica envolve, sim, o risco de desagradar — e tudo bem com isso.

2. Não Aguento Mais Não Aguentar Mais

Escrito por uma jornalista exausta, esse livro investiga o burnout emocional e social que afeta especialmente mulheres.

Não Aguento Mais Não Aguentar Mais é um alerta sobre o perigo de viver tentando corresponder às expectativas alheias — e um convite a dizer “não” ao que drena, esgota e consome.

3. Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima – Flip Flippen



Este livro é uma ótima ferramenta para quem reconhece que tem dificuldade em se posicionar.

Com exercícios práticos, Pare de Se Sabotar ajuda a identificar padrões limitantes de comportamento e desenvolver ações mais assertivas — incluindo a arte de dizer “não” sem culpa.

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

Tela antirreflexo



Troca de páginas mais rápida



Luz frontal ajustável



Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)

Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.