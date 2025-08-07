6 livros que começam calmos e terminam como um furacão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eles chegam mansos, quase lentos, mas viram a cabeça do leitor do avesso no final e todos estão disponíveis no Brasil. Veja os títulos!

Tem livros que não gritam. Pelo contrário, começam devagar, descrevendo paisagens, gestos ou silêncios. A gente até pensa que nada vai acontecer... até que, de repente, algo muda.

E quando você percebe, já está no meio do caos, da dor ou da revelação. A seguir, reunimos seis histórias que começam em paz, mas terminam como um furacão.

1. A Paciente Silenciosa - Alex Michaelides

Imagem do livro A Paciente Silenciosa - iStock

O início parece uma investigação clínica sobre uma mulher que parou de falar após cometer um crime. Mas a reviravolta final é um soco, daqueles que fazem você reler as últimas páginas sem acreditar.

Sinopse:

Após cometer o assassinado de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violencia e do silencio. Só ela sabe o que aconteceu. Só ele pode fazê-la falar. A paciente silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não.



2. Me Chame Pelo Seu Nome - André Aciman

Imagem do livro Call Me By Your Name - Reprodução/Amazon

É um verão calmo na Itália, cheio de tensão contida entre dois personagens. A escrita é delicada, sensual e lenta. Mas quando o livro acaba, é impossível não ficar devastado com a força do que foi vivido e perdido.

Sinopse:

A casa onde Elio passa os verões é um verdadeiro paraíso na costa italiana, parada certa de amigos, vizinhos, artistas e intelectuais de todos os lugares. Filho de um importante professor universitário, o jovem está bastante acostumado à rotina de, a cada verão, hospedar por seis semanas na villa da família um novo escritor que, em troca da boa acolhida, ajuda seu pai com correspondências e papeladas. Uma cobiçada residência literária que já atraiu muitos nomes, mas nenhum deles como Oliver.

3. O Impulso - Ashley Audrain

Imagem do livro O Impulso - Reprodução/Amazon

Parece um drama sobre maternidade, com descrições sensíveis da infância e da relação entre mãe e filha. Mas a sensação de estranheza cresce aos poucos, até explodir em um desfecho sombrio e perturbador.

Sinopse:

O que você faria se seus filhos não fossem quem você esperava? O impulso é o romance mais viciante do ano, uma leitura que irá questionar tudo o que assumimos sobre maternidade, sobre aquilo que devemos aos nossos filhos e sobre o que acontece quando deixamos de acreditar em mulheres cujas histórias são incômodas.



4. A Vegetariana - Han Kang

Imagem do livro A Vegetariana - Reprodução/Amazon

A narrativa começa quase banal, com uma mulher decidindo parar de comer carne. Só que a história desaba numa espiral de delírio, obsessão e violência, tudo narrado com uma calma assustadora.

Sinopse:

"…Eu tive um sonho", diz Yeonghye, e desse sonho de sangue e escuros bosques nasce uma recusa vista como radical: deixar de comer, cozinhar e servir carne. É o primeiro estágio de um desapego em três atos, um caminho muito particular de transcendência destrutiva que parece infectar todos aqueles que estão próximos da protagonista. A vegetariana conta a história dessa mulher comum que, pela simples decisão de não comer mais carne, transforma uma vida aparentemente sem maiores atrativos em um pesadelo perturbador e transgressivo.

5. O Deus das Pequenas Coisas - Arundhati Roy

Imagem do livro O deus das pequenas coisas - Reprodução/Amazon

A escrita é poética, quase onírica, cheia de idas e vindas. Você demora para entender a tragédia central, mas quando ela chega, não tem como sair ileso. A dor se acumula em silêncio até romper de vez.

Sinopse:

O deus das pequenas coisas narra a história dos gêmeos Rahel e Estha, que, na Índia de 1969, crescem entre os caldeirões de geléia de banana e as pilhas de grãos de pimenta da fábrica da avó cega. Armados da inocência invencível das crianças, os dois tentam inventar uma infância à sombra da ruína que é sua família - a mãe, a solitária e adorável Ammu; o delicioso tio Chacho; a inimiga Baby Kochamma e o fantasma de uma mariposa que um dia pertenceu a um entomologista imperial.

6. Mais que Amigos?

Imagem do livro Mais que Amigos - Reprodução/Amazon

Para as amantes de romances, temos "Mais que Amigos?" de Christina Lauren, que precisa embarcar em uma jornada em sites de relacionamento para encontrar um par de última hora para um evento.

Sinopse:

Millie Morris sempre viveu cercada de amigos homens. Como professora de Criminologia e reconhecida no meio como especialista em assassinas em série, não tem do que reclamar de sua vida profissional, mas assim como seus quatro colegas de trabalho, o campo dos relacionamentos está um deserto, pois está sempre sozinha.