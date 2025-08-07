Um thriller psicológico que te manipula até a última linha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tensão crescente e uma revelação que muda tudo: este livro é impossível de largar de lado até você descobrir o verdadeiro fim! Saiba qual é

Gosta de histórias que brincam com sua cabeça?

Este thriller psicológico faz exatamente o que promete: manipula, engana, dá pistas que podem te confundir e ainda entrega uma virada no final que te obriga a repensar tudo o que leu.

Quer saber qual o livro que está mexendo com os sentimentos dos leitores? Continue lendo!

Livro de suspense que te prende até o final

Estamos falando de "Nunca Minta" de Freida McFadden, autora que ficou conhecida pela série de livros "A Empregada", um thriller que começa como uma história inocente de um casal em busca de realizar o sonho de uma casa nova.

Recém-casados, eles estão na procura de uma região mais isolada e que ofereça o conforto necessário, caso queiram aumentar a família nos próximos anos.

No entanto, tudo muda quando a visita deles na casa aparentemente perfeita começa a se tornar um verdadeiro pesadelo quando descobrem que a proprietária do local era uma psicológa que desapareceu misteriosamente há três anos. Os dois passam a descobrir segredos escondidos, relações estranhas e barulhos que parecem não ter explicação lógica humana.

Para aqueles que acreditam saber sempre o que vai acontecer no final, esse livro é um verdadeiro desafio! Muitas vezes, a autora pode nos guiar para uma teoria e estar o mais longe possível da verdade.

Quer conhecer um pouco mais sobre? Confira a sinopse:

Tricia e Ethan estão em busca da casa dos seus sonhos.

Recém-casados, eles vão visitar um casarão antigo no meio de uma floresta no estado de Nova York. No entanto, durante a viagem até a mansão que pertenceu à Dra. Adrienne Hale – uma renomada psiquiatra que desapareceu sem deixar vestígio três anos antes –, uma nevasca terrível começa a cair. Quando chegam ao destino, Tricia percebe de cara que há algo de errado; afinal, por que haveria uma luz acesa no segundo andar de uma casa vazia há tanto tempo?

A tempestade se intensifica, o BMW deles fica coberto pela neve, a corretora de imóveis não aparece, os celulares estão sem sinal, e de repente Tricia e Ethan se veem isolados da civilização. Ali, presos na casa, temores e segredos que nenhum dos dois teve coragem de compartilhar com o outro ameaçam vir à tona. Eles só não imaginavam que a casa também guardaria os próprios mistérios.

Em busca de um livro para se entreter, Tricia recorre às estantes abarrotadas e descobre por acaso um cômodo secreto, também repleto de estantes, mas, em vez de livros, o que encontra são fitas cassete: elas contêm gravações de cada consulta da Dra. Adrienne Hale. Tricia começa a ouvi-las uma a uma e acaba montando um quebra-cabeça aterrorizante, o que a distrai momentaneamente da sensação desconfortável de que não estão sozinhos.

Qual foi o destino da antiga proprietária da casa? Ela ainda está viva? Está escondida em algum lugar? Foi morta pelo namorado da época, como os jornais levaram a acreditar, ou assassinada por um de seus pacientes? E será que, ao pisar nessa casa, Tricia e Ethan correm o risco de protagonizar um novo capítulo dessa história nefasta?

