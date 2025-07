Veja as adaptações literárias que ainda serão lançadas em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano de 2025 promete ser marcante para os amantes de literatura e audiovisual. Diversos romances de sucesso estão prestes a ganhar adaptações para o cinema e o streaming, ampliando o alcance de histórias que conquistaram leitores ao redor do mundo.



De thrillers psicológicos a dramas intensos, os próximos lançamentos prometem atrair atenção com elencos estelares e produções ambiciosas.

Confira as adaptações literárias com estreia prevista para os próximos meses:



The Hunting Wives

Estreia: 21 de julho



Baseada no romance homônimo de May Cobb, "The Hunting Wives" estreia na Netflix com Brittany Snow e Malin Åkerman nos papéis principais. A trama gira em torno de Sophie O’Neil, uma recém-chegada ao leste do Texas que se envolve com um grupo de mulheres ricas e misteriosas lideradas pela sedutora Margo Banks.

O drama expõe uma rede de paixões, intrigas e assassinatos, revelando os perigos escondidos sob a aparência de uma vida luxuosa. A série tem Rebecca Cutter como showrunner e um elenco que inclui Dermot Mulroney, Chrissy Metz e Katie Lowes.

O Clube do Crime das Quintas-Feiras

Estreia: 28 de agosto



Com direção de Chris Columbus e produção de Steven Spielberg, "O Clube do Crime das Quintas-Feiras" é uma das grandes apostas da Netflix para 2025. Inspirado no best-seller de Richard Osman, o longa reúne Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie.

A história acompanha quatro idosos apaixonados por crimes reais que decidem investigar um assassinato em sua comunidade. Com bom humor, astúcia e uma pitada de perigo, o grupo revela segredos antigos enquanto tenta solucionar um caso real.



A Longa Marcha

Estreia: 11 de setembro



Adaptação de um dos primeiros romances de Stephen King, publicado sob o pseudônimo de Richard Bachman, "A Longa Marcha" traz uma competição mortal como pano de fundo. Cem jovens precisam caminhar sem parar sob regras rígidas, quem desacelerar ou parar, é eliminado.

O último sobrevivente recebe "o prêmio": qualquer coisa que desejar pelo resto da vida. A história distópica acompanha Ray Garraty, de 16 anos, em uma jornada de resistência física e psicológica que questiona os limites da sobrevivência.

A Empregada

Estreia: 25 de dezembro

Baseado no thriller psicológico de Freida McFadden, A Empregada chega aos cinemas com direção de Paul Feig e um elenco estrelado por Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Michele Morrone. A trama acompanha Millie, uma jovem que começa a trabalhar como doméstica para um casal rico, mas logo se vê envolvida em segredos familiares sombrios. Com clima de suspense crescente, o filme promete prender o público até o último minuto.



A Mulher na Cabine 10

Estreia: 2025 (sem data confirmada)

A Netflix também prepara o lançamento de A Mulher na Cabine 10, inspirado no sucesso literário de Ruth Ware. Keira Knightley vive uma jornalista que testemunha um crime em alto-mar, mas ninguém acredita em sua versão — afinal, todos os passageiros estão presentes. Determinada a descobrir a verdade, ela coloca sua própria vida em risco. O filme é dirigido por Simon Stone e conta ainda com Guy Pearce e Hannah Waddingham no elenco.

Com esses lançamentos, 2025 se confirma como um ano promissor para quem aprecia histórias que atravessam as páginas dos livros rumo às telas, explorando novos formatos e conquistando novos públicos.

