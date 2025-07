Chuvas: confira previsão do tempo no Grande Recife para esta terça-feira (15)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A terça-feira (15) começou com variações nas condições do tempo entre as áreas da Região Metropolitana do Recife.

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), atualizada às 16h57 da segunda-feira (14), aponta que o tempo deve permanecer nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas no período da noite e intensidade moderada.

As temperaturas nesta terça variam entre 21°C e 29°C, com umidade relativa do ar entre 70% e 100%. Os ventos devem soprar com intensidade moderada, segundo a Apac.

Aviso meteorológico coloca três regiões sob estado de observação

Na segunda-feira (14), a Apac emitiu um aviso meteorológico que permanece válido até as 13h desta terça.

O alerta abrange a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata Sul e a Zona da Mata Norte, colocando essas áreas em estado de observação por causa da possibilidade de chuvas com intensidade moderada.

A mudança na previsão se deve à circulação de ventos vinda do oceano, responsável por provocar aumento dos acumulados de chuva, principalmente na Mata Sul.

A atuação desses ventos úmidos é comum durante o inverno e costuma intensificar a formação de nuvens e precipitações na faixa litorânea do estado.

Embora o aviso da Apac tenha validade até o início da tarde desta terça, a recomendação dos órgãos de monitoramento é que moradores dessas regiões permaneçam atentos a possíveis atualizações ao longo do dia.

