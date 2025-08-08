fechar
Livros | Notícia

5 livros curtos, mas com um impacto devastador

Se você procura livros com histórias impactantes, esta lista é para você. Separamos cinco obras que provam que a brevidade pode te fazer refletir

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/08/2025 às 16:12
Mulher lendo
Mulher lendo - Imagem de Bac Kiem por Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

Você procura livros breves, mas com histórias fortes e impactantes? Muitos dos livros mais marcantes são curtos e carregam uma força narrativa que ecoa na mente por muito tempo após a leitura.

Se você busca uma experiência intensa, mas com profundidade, esta lista é para você. Separamos cinco livros impactantes que contam histórias inesquecíveis, com reflexões que vão te marcar.

A seguir, confira as sugestões:

Ausência de Destino (1975), Imre Kertész

Baseado na experiência do autor Imre Kertész em campos de extermínio nazistas, o romance acompanha György Köves, um adolescente judeu de 14 anos que é enviado a Auschwitz.

Ao mentir sobre sua idade, ele escapa das câmaras de gás e é designado para trabalhos forçados.

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2002, o livro se destaca por sua narrativa objetiva e pela perspectiva singular do jovem protagonista, que tenta compreender a brutalidade ao seu redor sem se ver como vítima.

A obra se aprofunda na forma como a mente humana se adapta ao inadaptável, tornando-se um dos grandes clássicos da literatura sobre o Holocausto.

Escute as Feras (2019), Nastassja Martin

A antropóloga francesa Nastassja Martin viaja para a Rússia a fim de estudar o povo even, que vive isolado na Sibéria.

O trabalho de campo, no entanto, é interrompido por um incidente inesperado e dilacerante: um encontro com um urso.

A partir desse acontecimento, Martin tece uma reflexão vertiginosa sobre a experiência humana em contraste com a natureza, a identidade, a fronteira e a relação entre o tempo do mito e a história contemporânea.

As boas mulheres da China (2007), Xinran

Entre 1989 e 1997, a jornalista Xinran coletou relatos de mulheres chinesas para o seu programa de rádio, "Palavras na brisa noturna". O livro reúne histórias de vida, explorando temas como opressão, violência familiar, desilusões e preconceito.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Durante um período de transição na China, o programa de Xinran se tornou um dos poucos espaços para que as mulheres pudessem se expressar.

A autora oferece uma visão firme sobre a resistência, a maternidade e a esperança que afloram mesmo em condições de sofrimento extremo.

Leia Também

A Morte de Ivan Ilitch (1886), Liev Tolstói

A clássica novela de Liev Tolstói nos transporta diretamente para o velório de Ivan Ilitch, um homem que percebeu tarde demais a falta de sentido em sua vida.

A narrativa guia o leitor por flashbacks, mostrando momentos cruciais da vida do protagonista, como a complexa dinâmica de seu casamento e sua obsessão pelo trabalho.

Ao abordar temas como ganância, moral e a efemeridade da vida, Tolstói tece uma reflexão profunda sobre as contradições humanas.

O Túnel (1948), Ernesto Sabato

Considerado um romance policial às avessas, "O Túnel", de Ernesto Sabato, revela o crime e o assassino logo na primeira frase.

O livro é o relato de Juan Pablo Castel, um pintor que confessa ter matado a mulher que amava, María Iribarne.

A trama é uma autoinvestigação que beira a loucura, mas é revestida de uma racionalidade perturbadora. O primeiro romance de Sabato, publicado em 1948, explora as engrenagens íntimas de uma paixão obsessiva e suas trágicas consequências.

Leia também

6 livros para presentear alguém que você ama (e emocionar de verdade)
dica de presente

6 livros para presentear alguém que você ama (e emocionar de verdade)
Um thriller psicológico que te manipula até a última linha
Livros

Um thriller psicológico que te manipula até a última linha

Compartilhe

Tags