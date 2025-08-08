5 livros curtos, mas com um impacto devastador
Se você procura livros com histórias impactantes, esta lista é para você. Separamos cinco obras que provam que a brevidade pode te fazer refletir
Clique aqui e escute a matéria
Você procura livros breves, mas com histórias fortes e impactantes? Muitos dos livros mais marcantes são curtos e carregam uma força narrativa que ecoa na mente por muito tempo após a leitura.
Se você busca uma experiência intensa, mas com profundidade, esta lista é para você. Separamos cinco livros impactantes que contam histórias inesquecíveis, com reflexões que vão te marcar.
A seguir, confira as sugestões:
Ausência de Destino (1975), Imre Kertész
Baseado na experiência do autor Imre Kertész em campos de extermínio nazistas, o romance acompanha György Köves, um adolescente judeu de 14 anos que é enviado a Auschwitz.
Ao mentir sobre sua idade, ele escapa das câmaras de gás e é designado para trabalhos forçados.
Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2002, o livro se destaca por sua narrativa objetiva e pela perspectiva singular do jovem protagonista, que tenta compreender a brutalidade ao seu redor sem se ver como vítima.
A obra se aprofunda na forma como a mente humana se adapta ao inadaptável, tornando-se um dos grandes clássicos da literatura sobre o Holocausto.
Escute as Feras (2019), Nastassja Martin
A antropóloga francesa Nastassja Martin viaja para a Rússia a fim de estudar o povo even, que vive isolado na Sibéria.
O trabalho de campo, no entanto, é interrompido por um incidente inesperado e dilacerante: um encontro com um urso.
A partir desse acontecimento, Martin tece uma reflexão vertiginosa sobre a experiência humana em contraste com a natureza, a identidade, a fronteira e a relação entre o tempo do mito e a história contemporânea.
As boas mulheres da China (2007), Xinran
Entre 1989 e 1997, a jornalista Xinran coletou relatos de mulheres chinesas para o seu programa de rádio, "Palavras na brisa noturna". O livro reúne histórias de vida, explorando temas como opressão, violência familiar, desilusões e preconceito.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Durante um período de transição na China, o programa de Xinran se tornou um dos poucos espaços para que as mulheres pudessem se expressar.
A autora oferece uma visão firme sobre a resistência, a maternidade e a esperança que afloram mesmo em condições de sofrimento extremo.
A Morte de Ivan Ilitch (1886), Liev Tolstói
A clássica novela de Liev Tolstói nos transporta diretamente para o velório de Ivan Ilitch, um homem que percebeu tarde demais a falta de sentido em sua vida.
A narrativa guia o leitor por flashbacks, mostrando momentos cruciais da vida do protagonista, como a complexa dinâmica de seu casamento e sua obsessão pelo trabalho.
Ao abordar temas como ganância, moral e a efemeridade da vida, Tolstói tece uma reflexão profunda sobre as contradições humanas.
O Túnel (1948), Ernesto Sabato
Considerado um romance policial às avessas, "O Túnel", de Ernesto Sabato, revela o crime e o assassino logo na primeira frase.
O livro é o relato de Juan Pablo Castel, um pintor que confessa ter matado a mulher que amava, María Iribarne.
A trama é uma autoinvestigação que beira a loucura, mas é revestida de uma racionalidade perturbadora. O primeiro romance de Sabato, publicado em 1948, explora as engrenagens íntimas de uma paixão obsessiva e suas trágicas consequências.