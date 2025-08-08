5 livros curtos, mas com um impacto devastador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você procura livros com histórias impactantes, esta lista é para você. Separamos cinco obras que provam que a brevidade pode te fazer refletir

Clique aqui e escute a matéria

Você procura livros breves, mas com histórias fortes e impactantes? Muitos dos livros mais marcantes são curtos e carregam uma força narrativa que ecoa na mente por muito tempo após a leitura.

Se você busca uma experiência intensa, mas com profundidade, esta lista é para você. Separamos cinco livros impactantes que contam histórias inesquecíveis, com reflexões que vão te marcar.

A seguir, confira as sugestões:

Ausência de Destino (1975), Imre Kertész

Baseado na experiência do autor Imre Kertész em campos de extermínio nazistas, o romance acompanha György Köves, um adolescente judeu de 14 anos que é enviado a Auschwitz.

Ao mentir sobre sua idade, ele escapa das câmaras de gás e é designado para trabalhos forçados.

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2002, o livro se destaca por sua narrativa objetiva e pela perspectiva singular do jovem protagonista, que tenta compreender a brutalidade ao seu redor sem se ver como vítima.

A obra se aprofunda na forma como a mente humana se adapta ao inadaptável, tornando-se um dos grandes clássicos da literatura sobre o Holocausto.

Escute as Feras (2019), Nastassja Martin

A antropóloga francesa Nastassja Martin viaja para a Rússia a fim de estudar o povo even, que vive isolado na Sibéria.

O trabalho de campo, no entanto, é interrompido por um incidente inesperado e dilacerante: um encontro com um urso.

A partir desse acontecimento, Martin tece uma reflexão vertiginosa sobre a experiência humana em contraste com a natureza, a identidade, a fronteira e a relação entre o tempo do mito e a história contemporânea.

As boas mulheres da China (2007), Xinran

Entre 1989 e 1997, a jornalista Xinran coletou relatos de mulheres chinesas para o seu programa de rádio, "Palavras na brisa noturna". O livro reúne histórias de vida, explorando temas como opressão, violência familiar, desilusões e preconceito.

Durante um período de transição na China, o programa de Xinran se tornou um dos poucos espaços para que as mulheres pudessem se expressar.

A autora oferece uma visão firme sobre a resistência, a maternidade e a esperança que afloram mesmo em condições de sofrimento extremo.

A Morte de Ivan Ilitch (1886), Liev Tolstói

A clássica novela de Liev Tolstói nos transporta diretamente para o velório de Ivan Ilitch, um homem que percebeu tarde demais a falta de sentido em sua vida.

A narrativa guia o leitor por flashbacks, mostrando momentos cruciais da vida do protagonista, como a complexa dinâmica de seu casamento e sua obsessão pelo trabalho.

Ao abordar temas como ganância, moral e a efemeridade da vida, Tolstói tece uma reflexão profunda sobre as contradições humanas.

O Túnel (1948), Ernesto Sabato

Considerado um romance policial às avessas, "O Túnel", de Ernesto Sabato, revela o crime e o assassino logo na primeira frase.

O livro é o relato de Juan Pablo Castel, um pintor que confessa ter matado a mulher que amava, María Iribarne.

A trama é uma autoinvestigação que beira a loucura, mas é revestida de uma racionalidade perturbadora. O primeiro romance de Sabato, publicado em 1948, explora as engrenagens íntimas de uma paixão obsessiva e suas trágicas consequências.