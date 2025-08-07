fechar
Livros | Notícia

3 livros que ajudam a entender suas emoções de um jeito simples

Alguns livros conseguem explicar o universo interno com clareza, leveza e afeto, tornando o processo de autoconhecimento mais acessível e acolhedor

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/08/2025 às 17:59
Imagem de livros
Imagem de livros - Istock

Clique aqui e escute a matéria

Compreender o que se sente nem sempre é fácil.

Raiva disfarçada de tristeza, ansiedade escondida por trás da agitação, culpa confundida com responsabilidade… as emoções humanas são complexas — mas não precisam ser complicadas.

Alguns livros conseguem explicar esse universo interno com clareza, leveza e até afeto, tornando o processo de autoconhecimento mais acessível e acolhedor.

A seguir, três livros que falam sobre sentimentos de forma simples, direta e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora.

Leia Também

1. O Corpo Fala – Pierre Weil e Roland Tompakow

Este livro apresenta, de forma simples e visual, como nossas emoções se refletem no corpo. A leitura é rápida, quase didática, mas profundamente reveladora.

O  Corpo Fala ajuda a identificar como sentimentos mal compreendidos se manifestam fisicamente — e como prestar mais atenção aos sinais do próprio corpo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século – Augusto Cury

Com uma escrita fluida, quase como uma conversa, Augusto Cury traduz conceitos complexos da psicologia de forma prática e cotidiana.

Em Ansiedade, ele ajuda o leitor a reconhecer padrões emocionais acelerados, controlar pensamentos intrusivos e desacelerar internamente — sem fórmulas mágicas, mas com sensibilidade.

4. A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown

Especialista em vulnerabilidade e emoções humanas, Brené Brown usa uma linguagem acolhedora e histórias reais para abordar temas como vergonha, medo, perfeccionismo e pertencimento.

A Coragem de Ser Imperfeito é leitura essencial para quem quer entender as próprias emoções sem julgamento — e com mais empatia por si mesmo.

 

Leia também

Um thriller psicológico que te manipula até a última linha
Livros

Um thriller psicológico que te manipula até a última linha
A prosa mais bonita da literatura contemporânea — num livro de menos de 150 páginas
Livros

A prosa mais bonita da literatura contemporânea — num livro de menos de 150 páginas

Compartilhe

Tags