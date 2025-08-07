3 livros que ajudam a entender suas emoções de um jeito simples
Alguns livros conseguem explicar o universo interno com clareza, leveza e afeto, tornando o processo de autoconhecimento mais acessível e acolhedor
Clique aqui e escute a matéria
Compreender o que se sente nem sempre é fácil.
Raiva disfarçada de tristeza, ansiedade escondida por trás da agitação, culpa confundida com responsabilidade… as emoções humanas são complexas — mas não precisam ser complicadas.
Alguns livros conseguem explicar esse universo interno com clareza, leveza e até afeto, tornando o processo de autoconhecimento mais acessível e acolhedor.
A seguir, três livros que falam sobre sentimentos de forma simples, direta e, ao mesmo tempo, profundamente transformadora.
1. O Corpo Fala – Pierre Weil e Roland Tompakow
Este livro apresenta, de forma simples e visual, como nossas emoções se refletem no corpo. A leitura é rápida, quase didática, mas profundamente reveladora.
O Corpo Fala ajuda a identificar como sentimentos mal compreendidos se manifestam fisicamente — e como prestar mais atenção aos sinais do próprio corpo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século – Augusto Cury
Com uma escrita fluida, quase como uma conversa, Augusto Cury traduz conceitos complexos da psicologia de forma prática e cotidiana.
Em Ansiedade, ele ajuda o leitor a reconhecer padrões emocionais acelerados, controlar pensamentos intrusivos e desacelerar internamente — sem fórmulas mágicas, mas com sensibilidade.
4. A Coragem de Ser Imperfeito – Brené Brown
Especialista em vulnerabilidade e emoções humanas, Brené Brown usa uma linguagem acolhedora e histórias reais para abordar temas como vergonha, medo, perfeccionismo e pertencimento.
A Coragem de Ser Imperfeito é leitura essencial para quem quer entender as próprias emoções sem julgamento — e com mais empatia por si mesmo.