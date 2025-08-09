fechar
3 livros para ler quando você estiver prestes a desistir de tudo

Alguns livros não prometem soluções fáceis, mas oferecem companhia para a alma ferida, palavras que acolhem e histórias que reacendem a esperança

Por Bruna Oliveira Publicado em 09/08/2025 às 11:05 | Atualizado em 09/08/2025 às 11:07
Em momentos de angústia profunda, quando a vontade de desistir parece dominar, a leitura pode ser uma fonte inesperada de conforto e força.

Aqui estão três obras que funcionam como verdadeiros faróis na escuridão, ajudando o leitor a encontrar coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido.

1. A Arte de Viver – Epicteto

O filósofo estoico Epicteto oferece ensinamentos atemporais sobre como aceitar o que não podemos controlar e focar no que depende de nós.

A Arte de Viver é um convite à serenidade e à resiliência, ideal para quem sente que o peso do mundo está insuportável.

2. O Que Me Faz Pular – Naoki Higashida

Escrito por um jovem autista, O Que Me Faz Pular revela, de forma sincera e delicada, os desafios e as emoções difíceis que muitas vezes passam despercebidas.

O livro ajuda a enxergar a vida sob outra perspectiva, trazendo empatia e esperança para momentos de crise.

 

 

3. A Vida Secreta das Árvores – Peter Wohlleben

Uma metáfora da força e da conexão que pode inspirar quem se sente só ou derrotado. Wohlleben mostra como as árvores sobrevivem e se apoiam em rede, lembrando que a vida, mesmo em silêncio, segue e se renova.

