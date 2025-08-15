fechar
Séries | Notícia

As séries mais longas da TV que ainda valem a pena maratonar

No mundo das séries, a longevidade pode ser um desafio. Muitas produções começam com força total, mas perdem o fôlego com o tempo

Por Bruna Oliveira Publicado em 15/08/2025 às 16:54
'Os Simpsons' já conta com várias previsões ao longo das temporadas (Foto: Reprodução/Twitter)
'Os Simpsons' já conta com várias previsões ao longo das temporadas (Foto: Reprodução/Twitter) - 'Os Simpsons' já conta com várias previsões ao longo das temporadas (Foto: Reprodução/Twitter)

Clique aqui e escute a matéria

No mundo das séries, a longevidade pode ser um desafio. Muitas produções começam com força total, mas perdem o fôlego com o tempo.

No entanto, algumas se reinventam, mantêm roteiros consistentes e continuam relevantes mesmo após várias temporadas.

Para quem gosta de maratonas longas e envolventes, essas histórias oferecem diversão garantida por semanas — ou até meses.

Confira as séries mais longas da TV que ainda valem a pena assistir e onde encontrá-las:

Leia Também

1. Grey’s Anatomy

Onde assistir: Star+

No ar desde 2005, o drama médico criado por Shonda Rhimes mistura casos hospitalares emocionantes com romances, reviravoltas e temas sociais.

Mesmo após quase duas décadas, ainda entrega episódios intensos e personagens cativantes.

2. Law & Order: SVU

Onde assistir: Prime Video, Globoplay

Com mais de 20 temporadas, a série policial continua relevante ao tratar crimes sensíveis, inspirados muitas vezes em casos reais.

Olivia Benson (Mariska Hargitay) é um dos personagens mais icônicos da TV.

3. Os Simpsons

Onde assistir: Disney+

A animação que estreou em 1989 é um fenômeno cultural. Apesar de tantas temporadas, Os Simpsons segue misturando humor, crítica social e referências pop que atravessam gerações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. Supernatural

Onde assistir: Prime Video

Foram 15 temporadas acompanhando os irmãos Winchester caçando monstros, demônios e fantasmas. Uma mistura de terror, ação e humor que conquistou fãs fiéis até o último episódio.

5. NCIS

Onde assistir: Globoplay, Prime Video

O procedural de investigação naval começou em 2003 e ainda atrai audiência com seus casos envolventes, carisma do elenco e dinâmica entre investigação e humor.

6. Doctor Who

Onde assistir: HBO Max

Com origem em 1963 e um revival a partir de 2005, a icônica série britânica segue explorando viagens no tempo e no espaço com roteiros criativos e regenerações que mantêm a história sempre renovada.

 

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

  • Frete GRÁTIS sem valor mínimo
  • Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo
  • Ofertas exclusivas para membros
  • Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!
https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.


Leia também

4 novos doramas na Netflix
DORAMAS

4 novos doramas na Netflix
Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!
DORAMAS

Doramas mais assistidos: Conheça os 6 títulos mais conhecidos pelos fãs!

Compartilhe

Tags