As séries mais longas da TV que ainda valem a pena maratonar

No mundo das séries, a longevidade pode ser um desafio. Muitas produções começam com força total, mas perdem o fôlego com o tempo

Clique aqui e escute a matéria

No mundo das séries, a longevidade pode ser um desafio. Muitas produções começam com força total, mas perdem o fôlego com o tempo.

No entanto, algumas se reinventam, mantêm roteiros consistentes e continuam relevantes mesmo após várias temporadas.

Para quem gosta de maratonas longas e envolventes, essas histórias oferecem diversão garantida por semanas — ou até meses.

Confira as séries mais longas da TV que ainda valem a pena assistir e onde encontrá-las:

1. Grey’s Anatomy



Onde assistir: Star+



No ar desde 2005, o drama médico criado por Shonda Rhimes mistura casos hospitalares emocionantes com romances, reviravoltas e temas sociais.

Mesmo após quase duas décadas, ainda entrega episódios intensos e personagens cativantes.

2. Law & Order: SVU



Onde assistir: Prime Video, Globoplay



Com mais de 20 temporadas, a série policial continua relevante ao tratar crimes sensíveis, inspirados muitas vezes em casos reais.

Olivia Benson (Mariska Hargitay) é um dos personagens mais icônicos da TV.

3. Os Simpsons



Onde assistir: Disney+



A animação que estreou em 1989 é um fenômeno cultural. Apesar de tantas temporadas, Os Simpsons segue misturando humor, crítica social e referências pop que atravessam gerações.

4. Supernatural



Onde assistir: Prime Video



Foram 15 temporadas acompanhando os irmãos Winchester caçando monstros, demônios e fantasmas. Uma mistura de terror, ação e humor que conquistou fãs fiéis até o último episódio.

5. NCIS



Onde assistir: Globoplay, Prime Video



O procedural de investigação naval começou em 2003 e ainda atrai audiência com seus casos envolventes, carisma do elenco e dinâmica entre investigação e humor.

6. Doctor Who



Onde assistir: HBO Max



Com origem em 1963 e um revival a partir de 2005, a icônica série britânica segue explorando viagens no tempo e no espaço com roteiros criativos e regenerações que mantêm a história sempre renovada.

