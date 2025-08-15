As séries mais longas da TV que ainda valem a pena maratonar
No mundo das séries, a longevidade pode ser um desafio. Muitas produções começam com força total, mas perdem o fôlego com o tempo.
No entanto, algumas se reinventam, mantêm roteiros consistentes e continuam relevantes mesmo após várias temporadas.
Para quem gosta de maratonas longas e envolventes, essas histórias oferecem diversão garantida por semanas — ou até meses.
Confira as séries mais longas da TV que ainda valem a pena assistir e onde encontrá-las:
1. Grey’s Anatomy
Onde assistir: Star+
No ar desde 2005, o drama médico criado por Shonda Rhimes mistura casos hospitalares emocionantes com romances, reviravoltas e temas sociais.
Mesmo após quase duas décadas, ainda entrega episódios intensos e personagens cativantes.
2. Law & Order: SVU
Onde assistir: Prime Video, Globoplay
Com mais de 20 temporadas, a série policial continua relevante ao tratar crimes sensíveis, inspirados muitas vezes em casos reais.
Olivia Benson (Mariska Hargitay) é um dos personagens mais icônicos da TV.
3. Os Simpsons
Onde assistir: Disney+
A animação que estreou em 1989 é um fenômeno cultural. Apesar de tantas temporadas, Os Simpsons segue misturando humor, crítica social e referências pop que atravessam gerações.
4. Supernatural
Onde assistir: Prime Video
Foram 15 temporadas acompanhando os irmãos Winchester caçando monstros, demônios e fantasmas. Uma mistura de terror, ação e humor que conquistou fãs fiéis até o último episódio.
5. NCIS
Onde assistir: Globoplay, Prime Video
O procedural de investigação naval começou em 2003 e ainda atrai audiência com seus casos envolventes, carisma do elenco e dinâmica entre investigação e humor.
6. Doctor Who
Onde assistir: HBO Max
Com origem em 1963 e um revival a partir de 2005, a icônica série britânica segue explorando viagens no tempo e no espaço com roteiros criativos e regenerações que mantêm a história sempre renovada.
