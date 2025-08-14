fechar
Séries | Notícia

5 séries de terror imperdíveis para assistir na Netflix

A Netflix tem um catálogo vasto que oferece opções para todos os gostos, desde histórias cheias de suspense até as mais assustadoras. Confira algumas!

Por Marilia Pessoa Publicado em 14/08/2025 às 16:53
A Maldição da Residência Hill
A Maldição da Residência Hill - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix tem diversas boas séries de terror disponíveis no catálogo. Dá para encontrar histórias mais assustadoras, outras com mais suspense, outras com comédia e muito mais.

Os filmes e séries de terror atraem muita gente, e a Netflix virou o lugar certo para quem gosta desse estilo de conteúdo. Com um catálogo enorme e sempre com novidades, a plataforma tem opções para todos os gostos.

Procurando o que assistir? Confira cinco opções de séries de terror para ver na Netflix:

A Maldição da Residência Hill

Shirley (Elizabeth Reaser/Lulu Wilson), Theo (Kate Siegel/Mckenna Grace), Nell (Victoria Pedretti/Violet McGraw), Luke (Oliver Jackson-Cohen/Julian Hilliard) e Steven (Michiel Huisman/Paxton Singleton) são cinco irmãos que cresceram na mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos.

Anos depois, eles são forçados a retornar ao local e confrontar os fantasmas do passado, após a morte da irmã mais nova por suicídio.

Santa Clarita Diet

Sheila (Drew Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant) são corretores de imóveis casados e pais de uma adolescente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Descontentes com a vida que levam no subúrbio de Santa Clarita, em Los Angeles, o casal tem seu destino alterado de forma radical quando Sheila passa por uma transformação surpreendente.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Nesta coleção de terror macabra e deslumbrante, Guillermo del Toro seleciona oito histórias arrepiantes, repletas de pesadelos grotescos.

Leia Também

All Of Us Are Dead

A série narra a história de um grupo de estudantes do ensino médio. A rotina da escola Hyosan é interrompida quando um vírus zumbi se espalha rapidamente, deixando os sobreviventes presos no local.

Com o tempo, a comunicação com o mundo exterior se torna escassa, e o estoque de alimentos e armas diminui, elevando o risco para os alunos.

Enquanto lutam para encontrar uma saída e sobreviver a versões zumbis de professores e amigos, as autoridades tentam conter o avanço do vírus, e cientistas buscam entender a doença para encontrar uma cura ou, ao menos, retardar o contágio.

A Maldição da Mansão Bly

Em 1987, na Inglaterra, a jovem Dani Clayton (Victoria Pedretti) é contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para ser babá de seus dois sobrinhos órfãos em uma grande e antiga mansão.

No entanto, a situação se complica quando os irmãos Flora (Amelie Bea Smith) e Miles (Benjamin Evan Ainsworth) começam a ter um comportamento estranho. A trama é inspirada no conto "A Volta do Parafuso".

Leia também

4 doramas marcantes que nunca vão sair da sua memória!
DORAMAS

4 doramas marcantes que nunca vão sair da sua memória!
Os 3 melhores doramas de vingança para você maratonar
DORAMAS

Os 3 melhores doramas de vingança para você maratonar

Compartilhe

Tags