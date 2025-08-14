5 séries de terror imperdíveis para assistir na Netflix
A Netflix tem um catálogo vasto que oferece opções para todos os gostos, desde histórias cheias de suspense até as mais assustadoras. Confira algumas!
A Netflix tem diversas boas séries de terror disponíveis no catálogo. Dá para encontrar histórias mais assustadoras, outras com mais suspense, outras com comédia e muito mais.
Os filmes e séries de terror atraem muita gente, e a Netflix virou o lugar certo para quem gosta desse estilo de conteúdo. Com um catálogo enorme e sempre com novidades, a plataforma tem opções para todos os gostos.
Procurando o que assistir? Confira cinco opções de séries de terror para ver na Netflix:
A Maldição da Residência Hill
Shirley (Elizabeth Reaser/Lulu Wilson), Theo (Kate Siegel/Mckenna Grace), Nell (Victoria Pedretti/Violet McGraw), Luke (Oliver Jackson-Cohen/Julian Hilliard) e Steven (Michiel Huisman/Paxton Singleton) são cinco irmãos que cresceram na mansão Hill, a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos.
Anos depois, eles são forçados a retornar ao local e confrontar os fantasmas do passado, após a morte da irmã mais nova por suicídio.
Santa Clarita Diet
Sheila (Drew Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant) são corretores de imóveis casados e pais de uma adolescente.
Descontentes com a vida que levam no subúrbio de Santa Clarita, em Los Angeles, o casal tem seu destino alterado de forma radical quando Sheila passa por uma transformação surpreendente.
O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro
Nesta coleção de terror macabra e deslumbrante, Guillermo del Toro seleciona oito histórias arrepiantes, repletas de pesadelos grotescos.
All Of Us Are Dead
A série narra a história de um grupo de estudantes do ensino médio. A rotina da escola Hyosan é interrompida quando um vírus zumbi se espalha rapidamente, deixando os sobreviventes presos no local.
Com o tempo, a comunicação com o mundo exterior se torna escassa, e o estoque de alimentos e armas diminui, elevando o risco para os alunos.
Enquanto lutam para encontrar uma saída e sobreviver a versões zumbis de professores e amigos, as autoridades tentam conter o avanço do vírus, e cientistas buscam entender a doença para encontrar uma cura ou, ao menos, retardar o contágio.
A Maldição da Mansão Bly
Em 1987, na Inglaterra, a jovem Dani Clayton (Victoria Pedretti) é contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para ser babá de seus dois sobrinhos órfãos em uma grande e antiga mansão.
No entanto, a situação se complica quando os irmãos Flora (Amelie Bea Smith) e Miles (Benjamin Evan Ainsworth) começam a ter um comportamento estranho. A trama é inspirada no conto "A Volta do Parafuso".