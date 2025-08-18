Humberto Gessinger traz turnê "Acústico Engenheiros do Hawaii", nesta sexta-feira, ao Classic Hall

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Humberto Gessinger leva ao Classic Hall a turnê "Acústicos Engenheiros do Hawaii", revisitando sucessos e celebrando 40 anos de carreira

Clique aqui e escute a matéria

O cantor e compositor Humberto Gessinger se apresenta no Classic Hall, nesta sexta-feira (22), com a turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket.

O show, que traz o músico em um formato intimista e desplugado, irá revisitar os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii e Acústico Novos Horizontes, dois marcos na carreira de Gessinger.

O público poderá relembrar grandes sucessos como “O Papa é Pop” e “Era um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones”, além de hits consagrados como “Toda Forma de Poder” e “Piano Bar”. A turnê promete uma noite especial, com os clássicos da banda repaginados para uma nova experiência sonora.

Humberto Gessinger, que completou 40 anos de carreira em janeiro de 2025, é um dos maiores nomes da música brasileira. Ao longo de sua trajetória, lançou 25 álbuns e 8 DVDs, e conquistou prêmios como Discos de Ouro, Platina e DVDs de Ouro. Em 2024, o músico segue em turnê com seu mais recente álbum Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, lançado em 2023, gravado em Porto Alegre e na Suécia.

Além de sua carreira musical, Gessinger também é escritor, com cinco livros publicados, incluindo Meu Pequeno Gremista e Pra Ser Sincero. A apresentação no Classic Hall é uma oportunidade única de vivenciar o talento e a história de quem é um dos maiores artistas do país.