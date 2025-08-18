Festival Beerchef agita o Bairro do Recife com mais de 10 atrações em dois palcos
Evento busca percorrer pelas décadas musicais, dos anos 60 até 2000, mesclando o melhor da música ao vivo e sets eletrônicos para o público
O Mirante do Paço será palco para o Festival Beerchef - iniciativa que une o Barchef e Beerdock em um só lugar. O evento acontece no próximo dia 23 de agosto, e reúne bandas e DJs que transitam pela musicalidade ao longo das décadas - dos anos 60 até os 2000.
São mais de 10 atrações confirmadas, com nomes como Delrey, Máquinas na Pista, Macfly, Rodrigo Morcego, Overland, Victor Serak, Dimitria, Elias Cabuzz, JV, MauL, Lala K, Sarah Blackbird e a Orquestra Backstage na line-up.
A proposta é revisitar sons que marcaram gerações ao longo dos anos, mesclando apresentações ao vivo e sets eletrônicos. Tudo isso divididos em dois palcos para o conforto do público.
Serviço
- Festival Beerchef
- 23 de agosto às 16h
- Mirante do Paço - Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 140 via Ingresse