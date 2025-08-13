Reviva sua infância: como fazer o tradicional bolo com glacê dos anos 80

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aprenda a fazer um bolo nostálgico com glacê clássico, um hit dos anos 80. Encontre a receita completa no site Receita da Boa

Com um sabor inconfundível e capaz de trazer muitas lembranças, o bolo de antigamente é uma receita que remete à infância nos anos 80, especialmente nas festas de aniversário.

Nesta matéria, vamos compartilhar com você a receita desse bolo nostálgico, que continua sendo uma delícia até a atualidade.

Ingredientes

3 ovos

Açúcar

Manteiga (pode substituir por margarina se preferir)

Leite

Farinha de trigo (sem fermento)

Fermento

Sal

Limão (para o glacê)

Açúcar (para o glacê)

Claras de ovos (para o glacê)

Modo de preparo

1. O início: Comece misturando os ovos, o açúcar e a manteiga.

2. Fermento e farinha: Intercale trigo e o leite, misturando bem. Em seguida, acrescente o fermento e uma pitada de sal.

3. O forno: A temperatura ideal para assar o bolo é de 180 graus. O forno deve estar pré-aquecido e o tempo de forno é de 30 a 40 minutos.

4. Preparo do glacê: No fogo baixo, coloque as claras e o açúcar. Mexa até dissolver o açúcar. Quando não houver mais gruminhos, leve à batedeira e bata até virar um glacê no ponto de suspiro.

Lembre-se!

Para ter um bolo bem fofinho, quanto mais gordura na manteiga, melhor será o resultado. Portanto, se puder escolher, opte por manteiga.

Um detalhe importante no preparo do glacê é que, se ele cozinhar, não conseguirá levantar e será como um suspiro. Portanto, tenha cuidado para que isso não aconteça.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais