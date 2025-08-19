fechar
Alepe instala CPI da Publicidade em sessão conturbada; Diogo Moraes será presidente

Deputados da base de Raquel Lyra contestaram mudanças partidárias de opositores e abandonaram a sessão antes da votação

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 10:56 | Atualizado em 19/08/2025 às 11:02
CPI da Publicidade foi instalada na Alepe
CPI da Publicidade foi instalada na Alepe - RODRIGO FERNANDES/JC

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) instalou, na manhã desta terça-feira (19), a CPI que vai investigar contratos supostamente irregulares do governo do estado com uma agência de publicidade.

Em uma sessão conturbada, foram eleitos Diogo Moraes (PSDB) como presidente da CPI; Antônio Coelho (União Brasil) como vice-presidente; e Waldemar Borges (MDB) como relator, todos de oposição ao governo Raquel Lyra.

Deputados da base aliada de Raquel abandonaram a sessão antes do início da votação, em protesto contra a forma como foi instalada a comissão e apontando possíveis "vícios de irregularidade".

