Com assinatura do presidente Álvaro Porto, Alepe tem pedido de CPI contra Raquel Lyra

Para ser instalada, a CPI precisava da assinatura de 17 deputados, mas a oposição reuniu 18 assinaturas, contando com a do presidente da Alepe

A oposição na Assembleia Legislativa protocolou pedido de CPI contra o Governo Raquel Lyra (PSD). O objetivo é investigar a licitação do contrato de publicidade do Governo, que foi motivo de uma cautelar no Tribunal de Contas, derrubada através de liminar julgada pelo Tribunal de Justiça.

A CPI tem a assinatura de 18 deputados. Um deles é o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB). Para ser instalada, a CPI precisava da assinatura de 17 deputados. A instalação da mesma não precisa ser votada em plenário, onde a governadora tem maioria. Depende apenas da aceitação pelo presidente da Casa.

A composição da mesma é incerta. O normal é o grupo majoritário indicar a maioria dos membros.

